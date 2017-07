Ngày 30/7/2017, Telemor – thương hiệu Viettel tại Đông Timor đã trở thành nhà mạng đầu tiên tại Đông Timor cung cấp 4G và cũng là thương hiệu thứ 7 của Viettel chính thức kinh doanh 4G trên tổng số 11 nước hiện có.

Với quan điểm luôn đem đến dịch vụ tốt nhất cho khách hàng dù ở bất cứ nơi đâu, ngay trong ngày đầu khai trương, mạng 4G của Viettel đã phủ sóng đến toàn bộ 13/13 tỉnh thành tại quốc gia này, là nhà mạng đem lại tốc độ và vùng phủ vượt trội về 4G cho mọi người dân Đông Timor.

Trước đó, các mạng 4G tại các nước khác của Viettel cũng đã khai trương với chất lượng và vùng phủ rộng khắp. Tại Việt Nam, mạng Viettel đã lắp đặt 36.000 trạm phát sóng phủ tới 95% dân số, trở thành nhà mạng đầu tiên trên thế giới có vùng phủ sóng 4G toàn quốc ngay khi cung cấp dịch vụ. Tại Peru, nhờ đầu tư sớm hệ thống mạng 4G, Bitel, thương hiệu của Viettel tại đây đã trở thành nhà mạng có độ phủ 4G rộng nhất Peru với 5.000 trung tâm dân cư thông qua 3.000 trạm phát sóng. Chỉ trong 6 tháng đầu năm, số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ 4G của Bitel tăng gấp 5 lần, nâng tổng số khách hàng của Bitel lên trên 2 triệu khách hàng toàn quốc.

Đã kinh doanh dịch vụ 4G tại 6 quốc gia trước đó (Campuchia, Lào, Burundi, Peru, Haiti và Việt Nam) nhưng Đông Timor là thị trường đặc biệt hơn vì đây là đầu tiên Viettel chính thức đưa thiết bị mạng 4G vào sử dụng. Mới tham gia vào lĩnh vực nghiên cứu sản xuất thiết bị viễn thông nhưng Viettel đã có những bước phát triển mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu thay thế được toàn bộ mảng thiết bị lõi bằng thiết bị của Viettel nghiên cứu sản xuất.

Thông thường để triển khai dịch vụ, các doanh nghiệp viễn thông đều mua thiết bị từ các hãng cung cấp nước ngoài. Tuy nhiên, trên thế giới, hiện chỉ còn 5 nhà sản xuất lớn. Ở một số thị trường Viettel đầu tư, cung ít hơn cầu nên các doanh nghiệp dễ rơi vào tình trạng chi phí cao hơn, tạo điều kiện có lợi cho nhà cung cấp khi áp đặt các tiêu chuẩn cũng như giá cả cho doanh nghiệp. Vì vậy, Viettel đã chủ động nghiên cứu để sản xuất thiết bị viễn thông cho chính mình, đảm bảo cung cấp cho tất cả các công ty của mình trên 11 quốc gia. Điều này không chỉ giúp Viettel chủ động trong khai thác hạ tầng, tạo ra sự độc đáo của riêng mình mà còn kiểm soát được vấn đề an ninh, an toàn thông tin.

Các nghiên cứu này còn đóng góp nền tảng cho sản xuất công nghiệp quốc phòng mang dấu ấn Việt Nam ra thế giới. Việc Telemor khai trương 4G và đưa vào kinh doanh tại Đông Timor lần này là bước khởi đầu để đáp ứng được ước mong “dùng hàng Việt” của người Việt nói chung và doanh nghiệp viễn thông Việt Nam nói riêng.

Với thành tích tăng trưởng ấn tượng, Telemor đã dành được giải thưởng “Khởi nghiệp ấn tượng” năm 2014 và “Công ty tăng tưởng tốt nhất khu vực châu Á, châu Úc và Newzealand năm 2015” trong chuỗi giải thưởng quốc tế International Business Awards.Telemor hiện là nhà mạng lớn nhất tại Đông Timor và cũng là thị trường có lãi trong thời gian ngắn nhất (6 tháng) của Viettel. Gia nhập thị trường viễn thông từ năm 2013, mạng lưới 2G và 3G của Telemor đã phủ khắp 95% dân số nước này. Telemor cũng là nhân tố quan trọng đóng góp vào sự phát triển ngành viễn thông nước này với mật độ di động tăng từ 55% năm 2012 lên 117% năm 2015.

Dù đã duy trì vị trí nhà mạng số 1 cả về doanh thu và thuê bao kể từ năm 2014, nhưng Viettel tại Đông Timor vẫn tiếp tục tăng trưởng bền vững. Trong 6 tháng đầu năm 2017, doanh thu tiếp tục tăng trưởng 29% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt 10% so với kế hoạch đề ra, cùng số lượng khách hàng tăng 42% so với kế hoạch. Cùng với các thị trường khác, Viettel tại Timor đã đóng góp không nhỏ vào kết quả lợi nhuận gần 1.000 tỉ đồng của Viettel tại nước ngoài trong 6 tháng đầu năm 2017.

PV