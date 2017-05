Vietnamobile vừa tổ chức lễ kỷ niệm 1 năm thành lập Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Vietnamobile và khánh thành Trung tâm Chuyển mạch và chuẩn bị cho mục tiêu phủ sóng 3G đến hơn 90% dân số tại 63 tỉnh thành, vào tháng 7/2017.

Lễ Khánh thành Trung tâm Chuyển mạch và dữ liệu Vietnamobile

Trước đó, ngày 11/5/2016, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương chuyển đổi hình thức đầu tư từ Hợp đồng Hợp tác kinh doanh (BCC) giữa Hanoi Telecom và Hutchison thành Công ty cổ phần Viễn thông di động Vietnamobile. Vietnamobile đã có 1 năm bận rộn với các kế hoạch đầu tư và mở rộng hệ thống mạng lưới 3G toàn quốc với mục tiêu phủ sóng đến hơn 90% dân số tại 63 tỉnh thành, dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 7/2017 tới.

Sự kiện khánh thành Trung tâm Chuyển mạch Di động và Trung tâm Dữ liệu Vietnamobile (MTSO) tại Tổ hợp Công nghệ cao Hanoi Telecom là bước tiến lớn trong dịch vụ khai thác và cung cấp mạng lưới của Vietnamobile. MTSO tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất của Việt Nam về an toàn, phòng chống cháy nổ, điện giật và bảo dưỡng trung tính điện áp. Các cơ sở vật chất ở đây được cung cấp bởi các thương hiệu nổi tiếng thế giới như Emerson (Mỹ), Cummin (Ấn Độ). Bên cạnh đó, hệ thống Camera giám sát hồng ngoại đồng bộ đến từng góc trong Trung tâm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin cho hệ thống cũng như cho khách hàng, bởi Vietnamobile luôn ý thức rằng bảo mật thông tin cho khách hàng là ưu tiên hàng đầu trên con đường đi đến thành công.

Ngoài ra, MTSO được dự phòng thêm 2 máy phát điện riêng lẻ đi kèm với hệ thống Ac-cu đủ thời gian cung cấp nguồn cho thiết bị nếu bị cắt điện lưới trong thời gian dài. Hệ thống đường truyền tốc độ cao được cung cấp với tính năng chia tải, sẵn sàng với khả năng mở rộng cao đảm bảo tăng cường trải nghiệm của khách hang theo thời gian thực. MTSO Vietnamobile được thiết kế theo tiêu chuẩn từng phân khu đồng bộ, đảm bảo khả năng mở rộng 300%-400% công xuất, đảm bảo triển khai đồng bộ các dịch vụ trong nền kinh tế kỹ thuật số mà Vietnamobile hướng tới.

Phát biểu tại sự kiện này, ông Đoàn Quang Hoan, Cục trưởng Cục Tần số cho rằng: “Sự kiện đánh dấu một bước phát triển mới của Vietnamobile – nhà mạng có quá trình phát triển từng bước vững chắc theo từng giai đoạn. Chúng tôi tin rằng Vietnamobile sẽ nỗ lực không ngừng nghỉ không chỉ trong việc quản lý hệ thống mạng, trung tâm dịch vụ di động, mà còn hướng tới trở thành mạng di động tiên tiến, thực hiện chỉ thị Thủ tướng Chính phủ để tiếp cận cách mạng công nghệ 4.0. Với sự cố gắng ấy, Vietnamobile sẽ có đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển hạ tầng viễn thông Việt Nam, ngày càng có giá trị hơn cho người sử dụng”.

Ông Nguyễn Phong Nhã, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông chia sẻ: “Sau khi chuyển đổi sang hình thức Công ty cổ phần, Vietnamobile đã có những bước tiến rất ấn tượng. Đây là kết quả rất đáng khích lệ của các cán bộ, nhân viên kỹ thuật công ty, thể hiện sự nghiêm túc trong cam kết đầu tư khi được cấp phép viễn thông của công ty. Mặt khác, Trung tâm Chuyển mạch và dữ liệu là một cơ sở vững chắc cho các kế hoạch phát triển và đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp ra thị trường của Vietnamobile. Với những thách thức trên thị trường khi đã có 3 nhà mạng cung cấp dịch vụ 4G, thời gian tới công ty cần chuẩn bị kế hoạch đầu tư, kỹ thuật để cung cấp dịch vụ tốt hơn, đảm bảo tính cạnh tranh trên thị trường. Vietnamobile nên tận dụng thế mạnh từ các nhà đầu tư nước ngoài như Hutchison để có những dịch vụ, sản phẩm công nghệ mới đưa vào Việt Nam”.

Đại diện Bộ TT&TT tham quan Trung tâm Chuyển mạch và Dữ liệu Vietnamobile

Phát biểu trong Lễ kỷ niệm này, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hanoi Telecom, ông Tiến sĩ Phạm Ngọc Lãng cho biết: “Ngay sau khi có quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ chuyển đổi hình thức đầu tư từ Hợp đồng Hợp tác kinh doanh (BCC) giữa Hanoi Telecom và Hutchison thành Công ty cổ phần Viễn thông di động Vietnamobile, nhà mạng cũng đã rất tích cực triển khai ngay việc xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng cho 63 tỉnh/thành phố trên toàn quốc. Và Trung tâm Chuyển mạch Dữ liệu Vietnamobile là một trong những đơn vị tiên tiến nhất Việt Nam, là cơ sở để đem đến chất lượng dịch vụ tốt nhất, tạo cơ hội để Vietnamobile bứt phá thành nhà mạng lớn thứ 3 Việt Nam vào năm 2019. Vietnamobile phải xác định lại những giá trị của mình, cải tổ bộ máy và quyết tâm xây dựng 1 nhà mạng lớn mạnh nhằm đóng góp vào những chương trình lớn của quốc gia”.

Cũng tại sự kiện này, bà Elizabete Fong, Tổng điều hành của Vietnamobile cho biết: “Suốt 1 năm vừa qua, chúng tôi đã nỗ lực hoàn thiện việc cung cấp 3G toàn quốc, chỉ trong 2 tháng tới chúng tôi sẽ hoàn thành 90%. Ngoài ra, chúng tôi đưa ra thị trường những gói cước, sản phẩm sáng tạo, đem đến những trải nghiệm mới lạ, thú vị cho người dùng. Chúng tôi vô cùng vui mừng khi nhận được tin Bộ TT&TT chấp thuận chính sách trung lập về công nghệ, và chúng tôi cũng bày tỏ sự quan tâm tới vấn đề Bộ TT&TT sẽ mở 4G trên dải tần 2400MHz. Bên cạnh đó, Vietnamobile cam kết thực hiện quy định trong việc quản lý thuê bao trả trước"

PV