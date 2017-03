Sau 7 mùa, Vietnam’s Next Top Model 2017 hủy bỏ casting. Thay vào đó, các thí sinh được tuyển chọn theo hình thức online.

Sau 7 mùa giải thành công, Vietnam’s Next Top Model mùa 8 với tên gọi All stars trở lại với diện mạo mới. Phiên bản All stars được chương trình gốc America’s Next Top Model áp dụng vào mùa thứ 18.

Ngoài các người mẫu mới và bán chuyên, cuộc chiến giành ngôi vị quán quân sẽ còn là sân chơi của các người mẫu chuyên nghiệp.

Với chủ đề All stars, Vietnam’s Next Top Model 2017 sẽ không tổ chức các buổi casting bình thường để tuyển chọn thí sinh như các năm trước, mà thay vào đó là cuộc thi Top model online.

Top model online với thông điệp Make it happen chính thức được tổ chức trên fanpage của Vietnam’s Next Top Model từ ngày 1/3. Đây sẽ là một cơ hội để các bạn nữ trên 18 tuổi khắp cả nước có ước mơ trở thành người mẫu chuyên nghiệp có thể giành lấy cơ hội bước vào ngôi nhà chung.

Kim Hảo