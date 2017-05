Dù không còn là gương mặt xa lạ với khán giả nhưng màn trình diễn của Bảo An tại Vietnam Idol Kids đã khiến giám khảo bất đồng quan điểm.

Nếu các thí sinh nhí khu vực phía Bắc gây ấn tượng bởi sự hồn nhiên, đáng yêu khi tự tin thể hiện giọng hát của mình, thì sự đa dạng và đầy màu sắc của các ứng viên đến từ khu vực phía Nam lại mang đến không khí tràn đầy năng lượng và hứng khởi. "Bộ ba quyền lực" Isaac, Bích Phương và Văn Mai Hương đã trao những chiếc vé vàng cuối cùng cho các thí sinh xuất sắc nhất tại TP.HCM. Như vậy, 43 giọng hát nhí nổi bật nhất sẽ tiếp tục tranh tài tại Vòng nhà hát Vietnam Idol Kids.

Bộ ba giám khảo Vietnam Idol Kids từ trái qua: Bích Phương, Isaac và Văn Mai Hương.

Vốn là một gương mặt rất quen thuộc với các bé thiếu nhi, thế nhưng Nguyễn Ngọc Bảo An (10 tuổi) lại quyết định chọn Vietnam Idol Kids để khám phá thêm những điều mới lạ và thử thách khả năng của bản thân. Quyết định chọn ca khúc “Giọt sương trên mí mắt” để thể hiện giọng hát của mình trước ban giám khảo, thế nhưng dường như lợi thế của một “hiện tượng mạng” vẫn chưa thể thuyết phục được nữ giám khảo Bích Phương.

Nguyễn Ngọc Bảo An.

Bích Phương cho biết, “Cô thấy con cũng có giọng nhưng cô chưa thấy có gì đặc biệt cả. Không biết có phải con học nhiều quá không nhưng cô thấy khẩu hình của con không được tự nhiên, bị điệu quá. Một bạn đi thi nhiều rồi thì chắc chắn phải hát tốt, nhưng bài hát của con, cô chưa thấy có gì đặc biệt cả. Cô nghĩ là cô sẽ không đồng ý”.

Với Văn Mai Hương, cô không đồng tình với giám khảo Bích Phương. Nữ giám khảo cho biết “cô chấm không đặt nặng vào chuyên môn nhiều, bởi các em bé đến với sân khấu này mà có chuyên môn nhiều, hát sẽ rất thợ”. Thế nên, màu sắc âm nhạc của Bảo An khiến Văn Mai Hương “khá hài lòng”. Với 1 phiếu đồng ý từ Văn Mai Hương cộng với Isaac, cuối cùng Bảo An đã may mắn sở hữu tấm vé vàng trong tay.

Xúc động hơn cả chính là màn trình diễn của Đỗ Mạnh Cường tại Vòng thử giọng TP.HCM. Không chỉ giới thiệu đến khán giả một giọng hát đầy bản năng và giàu cảm xúc mà cậu bé 13 tuổi còn khiến bao người phải rơi nước mắt với câu chuyện ước mơ trở thành ca sĩ để “ba mẹ có thể tự hào về con” và giúp đỡ bố mẹ thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn.

Đỗ Mạnh Cường.

Ca khúc “Ba kể con nghe” chính là món quà mà Đỗ Mạnh Cường muốn dành tặng cho ba của mình – người đã truyền nguồn cảm hứng âm nhạc cho cậu bé. “Con hát rất là bản năng và tình cảm theo kiểu mộc mạc của con. Rất là chân thành!”, ca sĩ Isaac nhận xét. Nhận thấy được tiềm năng phát triển ở Mạnh Cường, thế nên cả bộ ba giám khảo đều thống nhất trao tặng chiếc vé vàng, cũng là món quà ý nghĩa dành cho Mạnh Cường và ba của mình.

Quách Thanh Trung là thí sinh đầu tiên mở màn cho Vòng thử giọng tại khu vực phía Nam. Bên cạnh màn chào hỏi đầy năng lượng như một MC chuyên nghiệp, cậu bé 12 tuổi đã khiến giám khảo ấn tượng bởi "phần nhìn" khi diện trang phục áo bà ba “theo kiểu của người xưa”.

Quách Thanh Trung.

Với ca khúc “Nỗi buồn mẹ tôi”, thêm lần nữa, Quách Thanh Trung khiến giám khảo phải "mắt chữ A, miệng chữ O" vì quá ngạc nhiên trước giọng hát vang sáng, rất đỗi ngọt ngào, cùng phong thái tự nhiên trong cách thể hiện bài hát.

Văn Mai Hương cho rằng sự hoạt ngôn của cậu bé này thì có thể “thay cô Hoàng Oanh làm host của chương trình luôn”. Khắt khe hơn, Bích Phương lại chưa ấn tượng với giọng hát của Thanh Trung. Chính vì thế, phải đến ca khúc thứ 2 là “Ngày Tết quê em”, cậu bé miền Tây mới chinh phục được cả ba giám khảo và nhận được chiếc vé vàng quý giá.

Đến từ Gia Lai, Huỳnh Thị Thu Uyên (11 tuổi) là một trong số ít thí sinh “hớp hồn” ban giám khảo không chỉ ở gương mặt hiền lành, đáng yêu, mà ở giọng hát đầy tình cảm khi thể hiện ca khúc “Em tôi” tại Vòng thử giọng. Gia đình dù khó khăn, bản tính là nhút nhát và rụt rè nên cô bé chưa từng dám thể hiện giọng hát của mình trước đông người. Tuy vậy, bằng niềm say mê và sự động viên từ mẹ, Thu Uyên đã mạnh dạn tham gia để thực hiện ước mơ ca hát của mình tại Vietnam Idol Kids.

Huỳnh Thị Thu Uyên

Với giám khảo Isaac, điều anh lo lắng cho cô bé chính là sức khỏe và vóc dáng nhỏ bé có thể khiến em gặp khó khăn nếu bước tiếp vào vòng trong. Dành nhiều tình cảm cho giọng hát của Thu Uyên, thế nên cả 3 giám khảo đã nhất trí trao chiếc vé vàng cho cô bé đáng yêu này.

Hiện sống cùng gia đình tại Ba Lan, Trần Lê Gia Bảo (10 tuổi) chia sẻ, em vẫn được bố mẹ đưa về Việt Nam thường xuyên để thăm ông bà và họ hàng. Đam mê ca hát từ khi “nghe ca sĩ Beyoncé hát”, thế nhưng Gia Bảo lại quyết định chọn thể hiện ca khúc “Roar” của Katy Perry để thể hiện. Cậu bé khiến Isaac phấn khích khi thể hiện những động tác hình thể tự nhiên và đáng yêu.

Trần Lê Gia Bảo

Nhận được nhiều lời khen ngợi từ ban giám khảo, Gia Bảo đã xuất sắc nhận về cho mình chiếc vé vàng từ tay giám khảo Văn Mai Hương.

Dù không phải là gương mặt quá xa lạ với khán giả nhưng mỗi lần xuất hiện, Nguyễn Minh Thiên Khôi lại mang đến một sức hút rất riêng biệt. Thể hiện một ca khúc của Elvis Presley cùng với đàn guitar, cậu bé 11 tuổi đã nhanh chóng được giám khảo Văn Mai Hương ưu ái trao chiếc vé vàng dù chỉ mới cất lên vài câu hát.

Nguyễn Minh Thiên Khôi

Sự tự tin, phong thái trình diễn cuốn hút và một chất giọng đặc trưng của Thiên Khôi đã lôi cuốn ban giám khảo phải nhún nhảy theo.

Vòng thử giọng toàn quốc đã chính thức khép lại. 43 thí sinh với những màu sắc âm nhạc riêng biệt đến từ khắp mọi miền đất nước sẽ cùng nhau bước tiếp vào cuộc tranh tài mới - Vòng nhà hát sẽ được phát sóng vào lúc 21h tối Thứ sáu, ngày 19/5/2017 trên kênh VTV3 – Đài truyền hình Việt Nam./.

Hà Phương/VOV.VN