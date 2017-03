Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình ngày 30.3 cho biết, các cơ quan chức năng của Việt Nam đang xác minh thông tin Trung Quốc sắp hoàn tất chuỗi căn cứ ở Trường Sa. Ông Bình cũng một lần nữa khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam với Trường Sa và Hoàng Sa.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về thông tin của Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế (CSIS) ở Mỹ cho biết, Trung Quốc gần như hoàn tất việc xây dựng các công trình phi pháp trên các đảo nhân tạo ở Trường Sa, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình tuyên bố, các cơ quan chức năng của Việt Nam đang xác minh thông tin này.

"Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và chứng cứ lịch sử để khẳng định chủ quyền với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tất cả các bên liên quan cần tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, hành xử có trách nhiệm nhằm duy trì hòa bình, ổn định không làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông" - ông Lê Hải Bình nhấn mạnh.

Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc và Philippines thông báo sẽ đàm phán song phương về Biển Đông, Người phát ngôn Lê Hải Bình nói: "Quan điểm nhất quán của Việt Nam là hoan nghênh các bên tranh chấp ở Biển Đông giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình, dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS). Các tranh chấp liên quan đến hai bên cần phải giải quyết song phương, tranh chấp liên quan đến nhiều bên phải có sự tham gia của các bên liên quan".

Về cuộc họp của đại diện các nước ASEAN và Trung Quốc bàn về việc thúc đẩy Bộ Quy tắc ứng xử của các bên trên Biển Đông (COC) ở Siem Reap, Campuchia, ông Lê Hải Bình khẳng định: "Lợi ích chung của ASEAN và Cộng đồng ASEAN là duy trì hòa bình, an ninh, ổn định trong khu vực và Biển Đông. Các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam, nhất trí cần có COC hiệu quả, đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông, trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS.

V.A