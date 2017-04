Việt Nam tiếp tục dẫn đầu Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Canada.

Trong hai tháng đầu năm nay, xuất khẩu của Canada sang Việt Nam tăng đột biến so với cùng kỳ năm 2016, nhưng Việt Nam vẫn xuất siêu sang Canada và tiếp tục dẫn đầu Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này. Đó là thông báo của ông Hoàng Anh Dũng, Tham tán Thương mại - Đại sứ quán Việt Nam tại Canada.

Tham tán Hoàng Anh Dũng cho biết trong tháng Một và tháng Hai vừa qua, tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu của Canada sang Việt Nam đạt 131,1 triệu USD, tăng 105,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu tăng đột biến là do tăng trưởng cao của một số mặt hàng như than đen/than mềm (38,3 triệu USD, tăng 52,7%); ngũ cốc (38 triệu USD, tăng 1,1%); thiết bị huấn luyện bay và phụ tùng (6,8 triệu USD, tăng 3,7%).

Trong khi đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Canada trong cùng thời kỳ đạt 586,6 triệu USD, tăng 6,6% so với cùng kỳ 2016 và tiếp tục dẫn đầu ASEAN.

Những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam gồm máy móc, thiết bị điện và điện tử (147,7 triệu USD); giày dép các loại (79,6 triệu USD); sản phẩm dệt may bằng vải dệt (63,6 triệu USD); sản phẩm dệt kim, đan móc (61,2 triệu USD); đồ gỗ (46,6 triệu USD); máy xử lý dữ liệu và máy in (36 triệu USD).

Tuy nhiên, riêng trong nhóm mặt hàng "máy móc, thiết bị điện và điện tử", xuất khẩu điện thoại di động giảm mạnh tới 22,4% sau sự cố xảy ra với Galaxy Note 7.

Như vậy, Việt Nam vẫn xuất siêu sang Canada 455,5 triệu USD. Tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 717,7 triệu USD, tăng 117% so với năm 2016.

Tham tán Hoàng Anh Dũng cho biết mặc dù xuất khẩu điện thoại di động của Việt Nam sang Canada giảm mạnh, thị phần hàng dệt may và giày đang mất dần về phía Campuchia và Bangladesh, nhưng Việt Nam vẫn giữ vững vị thế dẫn đầu ASEAN trong kim ngạch xuất khẩu sang Canada và bỏ xa các nước khác trong khu vực.

Trong hai tháng đầu năm 2017, kim ngạch xuất khẩu của Thái Lan sang Canada chỉ đạt 370,1 triệu USD, tăng 3,2%. Tiếp sau đó là Malaysia đạt 316,1 triệu USD (-0,9%); Indonesia 217,7 triệu USD (+12,8%); Campuchia 171,3 triệu (+20,9%); Philippines 156,7 triệu USD (+1,6%); và Singapore 99,3 triệu USD (-10,7%)./.