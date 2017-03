Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam do đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng dẫn đầu vừa hoàn tất chuyến thăm và làm việc với các cơ quan chức năng của Liên minh châu Âu (EU) tại thủ đô Brussels, Vương quốc Bỉ từ 9-13/3.

Đoàn đã có buổi làm việc tại Trụ sở của Ủy ban châu Âu (EC) với ông Raffaele Mauro Petriccione - Phó Tổng vụ trưởng Tổng vụ Thương mại EC, Trưởng đoàn đàm phán Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) của EU với Việt Nam. Cùng tham dự có đồng chí Vương Thừa Phong, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Bỉ, Trưởng phái Đoàn Việt Nam bên cạnh EU.

Tại buổi làm việc, ông Mauro Petriccione cho biết các cơ quan thuộc EU cũng như các nước EU rất quan tâm đến thị trường Việt Nam, do đó mong muốn EVFTA sớm được ký kết và thông qua. Ông cũng đánh giá cao những kết quả mà Việt Nam đã đạt được trong các lĩnh vực như phát triển kinh tế, đảm bảo nhân quyền, đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm về môi trường… Đây là những lĩnh vực mà EU rất quan tâm trong quá trình hoàn thiện các thủ tục nội bộ để tiến tới ký kết, thông qua EVFTA.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành với ông David Daly, Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á, Ban đối ngoại của EU. Ảnh: TTXVN phát

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đánh giá cao nỗ lực của hai bên trong đàm phán EVFTA và ghi nhận sự đóng góp to lớn của cá nhân ông Mauro Petriccione. Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng EVFTA sẽ giúp thúc đẩy quan hệ thương mại Việt Nam – EU, khẳng định Việt Nam sẵn sàng là cầu nối để các nhà đầu tư EU vươn tới thị trường Đông Nam Á, đồng thời nhấn mạnh Bộ Công an Việt Nam sẽ tích cực hợp tác với các cơ quan chức năng của EU trong lĩnh vực phòng chống tội phạm, góp phần thúc đẩy việc sớm ký kết và thực hiện EVFTA.

Cũng trong thời gian này, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam cũng đã có buổi làm việc với Ban đối ngoại của EU (EEAS). Đại diện Ban, ông David Daly, khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác chính của EU tại khu vực Đông Nam Á. Ông David Daly mong muốn tiếp tục hợp tác sâu rộng hơn nữa với Việt Nam nhằm đưa quan hệ Việt Nam - EU lên một tầm cao mới.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh EU đã và đang trở thành một đối tác quan trọng, góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam, có thể hỗ trợ Việt Nam trong việc đối phó với các thách thức an ninh phi truyền thống đang gia tăng tại châu Á mà Việt Nam cũng đang phải đương đầu với nhiều rủi ro thách thức. Thứ trưởng đề nghị EU tăng cường hợp tác với các cơ quan chức năng của Việt Nam, trong đó có Bộ Công an, trong công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm. Thứ trưởng cũng bày tỏ mong muốn EU sớm bàn bạc, thống nhất để đi đến ký kết các Biên bản ghi nhớ về hợp tác phòng chống tội phạm với Bộ Công an Việt Nam trên các lĩnh vực, đồng thời hỗ trợ đào tạo và chia sẻ với Việt Nam những kinh nghiệm trong việc xây dựng và triển khai Kế hoạch cử sỹ quan Cảnh sát tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Nhân dịp này, Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam cũng tới thăm EUROPOL tại thành phố La Hay (Hà Lan). Tại đây, ông Oldrich Martin, Phó Giám đốc EUROPOL, đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của đoàn đồng thời khẳng định EUROPOL luôn coi trọng và mong muốn hợp tác với lực lượng Cảnh sát Việt Nam nói riêng cùng các cơ quan thực thi pháp luật của Việt Nam nói chung. Đây là chuyến thăm và làm việc đầu tiên của Lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam tới trụ sở EUROPOL.

Kim Chung (P/v TTXVN tại Brussels)