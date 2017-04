Ngày 6.4, Bệnh viện Phụ Sản Trung ương chính thức công bố tìm ra kỹ thuật mới chữa thành công 30% ca vô sinh mà không cần đến thụ tinh trong ống nghiệm (TTTON). Kỹ thuật nong vòi tử cung bằng catheter qua soi buồng tử cung kết hợp với nội soi ổ bụng là kỹ thuật hiện đại lần đầu tiên được áp dụng thành công tại Việt Nam, mở ra cơ hội có con cho hàng vạn cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn.

Thứ trưởng Bộ Y tế giới thiệu phương pháp mới chữa vô sinh ( Ảnh: Thùy Linh)

Mặc dù hiện nay khoa học kỹ thuật tiến bộ, có nhiều phương pháp điều trị vô sinh hiếm muộn nhưng đến nay một số trường hợp còn không được toại nguyện do gặp khó khăn về kỹ thuật, kinh tế. “Khi làm đề tài nghiên cứu tỉ lệ vô sinh của toàn quốc, trên 8 vùng sinh thái hiện nay thì tỉ lệ vô sinh là 7,7% những người mong muốn có con không thể có con được. Tại Việt Nam theo một số nghiên cứu gần đây, tỉ lệ vô sinh do vòi tử cung từ 43- 59%. Trong đó, vô sinh do tắc đoạn gần vòi tử cung (đoạn kẽ, đoạn eo) chiếm khoảng 15%- 25%. Con số này là rất lớn. Vậy làm thế nào để giúp người dân, vừa là trách nhiệm, vừa là trăn trở của chúng tôi” - GS Nguyễn Viết Tiến- Thứ trưởng Bộ Y tế, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Quốc gia nói.

Hiện nay với sự phát triển của kỹ thuật nội soi tiên tiến, kỹ thuật nong vòi tử cung bằng catheter qua soi buồng tử cung kết hợp với nội soi ổ bụng là kỹ thuật hiện đại lần đầu tiên được GS-TS Nguyễn Viết Tiến- "bàn tay vàng" của ngành sản khoa Việt Nam, dụng thành công tại Việt Nam.

“Trên cơ sở trang thiết bị sẵn có như giàn nội soi ổ bụng, giàn nội soi tử cung, các bác sĩ đã tiến hành kết hợp 2 kỹ thuật nội soi để làm ra phương pháp mới. Tôi vừa nghiên cứu, vừa hướng dẫn nghiên cứu sinh, BS Thiết, BS Du là những người giỏi của BV Phụ Sản TƯ cùng tham gia mổ với tôi trong cuộc này”- GS Nguyễn Viết Tiến kể lại.

Ngày 6.4, ca bệnh nhân thứ 2 được thực hiện phương pháp mới. GS Tiến cũng trực tiếp tham gia vào ca phẫu thuật. Bệnh nhân phẫu thuật hôm nay khó khăn hơn trường hợp trước rất nhiều, khi bác sĩ nong vòi tử cung vượt ra đoạn kẽ rồi nhưng vẫn bị tắc. Họ lại phải thực hiện thêm 1 kỹ thuật nữa là cắt bỏ đoạn tắc rồi nối 2 đầu vòi lại với nhau. Kết quả kiểm tra cho thấy, ca phẫu thuật đã thành công.

Ở Việt Nam hiện đang áp dụng nội soi tạo hình vòi tử cung bằng mổ vi phẫu, một số trường hợp nội soi buồng tử cung. Khó khăn nhất trong điều trị vô sinh do tắc kẽ tử cung là xử lý bằng soi ổ bụng khó khăn, soi buồng tử cung không xử lý được. Nếu không làm được kỹ thuật mới này thì người bệnh phải thực hiện phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm mới hy vọng có thai được. Sau khi thực hiện kỹ thuật này, bệnh nhân sẽ có thai tự nhiên mà không cần can thiệp phương pháp gì khác, trả lại chức năng sinh sản như bình thường cho người phụ nữ.

“Với các bệnh nhân tắc vòi tử cung đoạn kẽ, trước kia hầu hết các bác sĩ chỉ định duy nhất thụ tinh ống nghiệm. Điều này khiến cho bệnh nhân gặp một số khó khăn về kinh tế. Có bệnh nhân mất 5- 10 năm mới chuẩn bị được kinh phí làm ống nghiệm, thì buồng trứng đã ở giai đoạn suy, không kích thích để lấy noãn được nữa"- Thứ trưởng Tiến cho biết.

Tại buổi họp báo giới thiệu phương pháp này, Thứ trưởng Tiến cho hay, với việc áp dụng kỹ thuật mới mỗi tuần tại trung tâm có thể làm cho hàng chục trường hợp. Kỹ thuật mới này là phẫu thuật có kiểm soát qua nội soi ổ bụng nên sẽ ít xảy ra những tai biến như thủng vòi tử cung, chảy máu, viêm phúc mạc sau nong. Đặc biệt, với phương pháp này, sau khi phẫu thuật xử lý tắc vòi tử cung đoạn kẽ bằng nội soi, chỉ cần rời khỏi bệnh viện là bệnh nhân có thể nghĩ đến và thực hiện kế hoạch có con và tỉ lệ có thai sẽ cao”.

Tới đây, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Quốc gia sẽ chuyển giao kỹ thuật này để triển khai tại các bệnh viện phụ sản khác và các bệnh viện tuyến tỉnh nhằm giảm tình trạng quá tải.

Thùy Linh