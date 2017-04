Các nước cần phải hành động có trách nhiệm, xây dựng phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 vì hòa bình, ổn định ở Biển Đông...

Các nước cần phải hành động có trách nhiệm, xây dựng phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 vì hòa bình, ổn định ở Biển Đông, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh trong cuộc họp báo thường kỳ tại Hà Nội chiều nay.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng (Ảnh: Hữu Nghị)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng ngày 20/4 đã cho biết phản ứng của Việt Nam trước thông tin Trung Quốc gần đây tổ chức diễn tập bắn đạn thật ở Biển Đông.

"Duy trì hòa bình ổn định, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không là lợi ích và trách nhiệm chung của các nước trong và ngoài khu vực. Theo đó, các nước cần phải hành động có trách nhiệm, xây dựng phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS) vì hòa bình, ổn định ở Biển Đông", bà Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh.

Cũng liên quan tới tình hình Biển Đông, trả lời câu hỏi về việc các nước ASEAN và Trung Quốc vào tháng 5 tới sẽ đàm phán về việc xây dựng Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC), Người phát ngôn cho hay Việt Nam khẳng định lợi ích chung của tất cả các nước là duy trì ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông và trong khu vực.

"Trên cơ sở đó, các nước ASEAN và Trung Quốc luôn nhất trí sớm có bộ quy tắc ứng xử có tính tổng thể, ràng buộc, hiệu quả hỗ trợ cho việc đảm bảo hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, tạo dựng môi trường thuận lợi cho việc giải quyết các tranh chấp thông qua biện pháp hòa bình trên cơ sở được công nhận rộng rãi trong luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước về Luật Biển 1982.

Bà Lê Thị Thu Hằng nói thêm, trên tinh thần đó, là một thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong ASEAN và cộng đồng quốc tế, Việt Nam đang nỗ lực cùng ASEAN và Trung Quốc thúc đẩy thảo luận thực chất nhằm sớm đạt được bộ quy tắc ứng xử COC.

