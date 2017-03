Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 2, cả nước nhập siêu lên đến 1,2 tỷ USD.

Cụ thể, theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tổng giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu trong tháng 2 năm 2017 ước đạt 27,2 tỷ USD, trong đó, trị giá xuất khẩu là 13 tỷ USD và trị giá nhập khẩu là 14,2 tỷ USD. Cán cân thương mại hàng hóa Việt Nam trong tháng 2/2017 thâm hụt 1,2 tỷ USD, bằng 9,2% kim ngạch xuất khẩu.

Đáng nói, con số nhập siêu 1,2 tỷ USD trong đầu năm 2017 là khá lớn so với các tháng cuối năm 2016 (nhập siêu cao nhất cũng chỉ vài trăm triệu USD).

Lý do vì kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 2 năm nay đã giảm 9,4% so với tháng trước.

Một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực có kim ngạch xuất khẩu giảm nhiều so với tháng trước là: hàng dệt may (giảm 30,4%); giày dép (giảm 23%); phương tiện vận tải và phụ tùng (giảm 25%); gỗ và sản phẩm gỗ (giảm 34,3%); thủy sản (giảm 18,8%)…

Trong khi đó, các mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng so với tháng trước là: điện thoại và linh kiện (tăng 7,8%); sắt thép (tăng 13,5%); vải (tăng 13,3%); chất dẻo (tăng 12,9%)…

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu tháng 2 tăng 39,2%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 49,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 33,1%.

Về thị trường nhập khẩu, Tổng cục Hải quan cho rằng do tháng 2 nhiều doanh nghiệp (DN) đã tăng nhập khẩu nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất sau Tết Nguyên đán 2017, trong đó nhập khẩu nhiều sản phẩm trọng điểm như máy móc, thiết bị, linh kiện điện tử, sắt thép và phụ liệu dệt may đều tăng cả lượng và giá trị.

Đặc biệt nhập khẩu sắt thép gia tăng mạnh, riêng trong tháng 2/2017 Việt Nam đã nhập 1,4 triệu tấn, tăng hơn 13% về lượng và giá trị đạt gần 800 triệu USD. 2 tháng đầu năm, cả nước nhập hơn 2,6 triệu tấn sắp thép, tăng hơn 41% về giá trị so với cùng kỳ.

Về xăng dầu, 2 tháng đầu năm Việt Nam nhập gần 1,7 triệu tấn, kim ngạch tăng hơn 80% so với cùng kỳ. Đây là một trong những nguyên nhân khiến tháng 2 nhập siêu lớn. Về nguyên phụ liệu cho ngành dệt may, ước tính đến hết tháng 2/2017, nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày của cả nước là 668 triệu USD, tăng 4,3% so với 2 tháng năm 2016.

