Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Trong cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 3/8, tại Hà Nội, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời một số câu hỏi báo chí quan tâm.

Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan việc Trịnh Xuân Thanh trình diện và ra đầu thú và phát biểu của Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức ngày 2/8/2017 xung quanh vấn đề này, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: “Theo thông báo ngày 31/7/2017 của Bộ Công an và đã được báo chí đăng tải, ngày 31/7/2017, Trịnh Xuân Thanh đã ra trình diện và đầu thú. Hiện các cơ quan chức năng của Việt Nam đang tiến hành điều tra. Tôi lấy làm tiếc về phát biểu ngày 2/8/2017 của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức. Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn duy trì và phát triển Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Đức".

Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc vừa qua Việt Nam bắt giữ một số đối tượng, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ: “Những đối tượng bị bắt giữ, điều tra do có dấu hiệu vi phạm pháp luật Việt Nam. Quá trình điều tra được thực hiện theo đúng trình tự tố tụng hình sự của Việt Nam. Như tại các quốc gia khác trên thế giới, ở Việt Nam, mọi hành vi vi phạm pháp luật đều bị xử lý nghiêm theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam".

Cho biết phản ứng của Việt Nam trước thông tin tàu cá Việt Nam bị tàu nước ngoài đâm va ở Biển Đông, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ: “Liên quan đến việc hai tàu cá tàu Bình Định 96101TS và tàu Khánh Hòa 95858TS, hiện nay các cơ quan chức năng của Việt Nam đang làm rõ những thông tin liên quan. Tuy nhiên, tôi xin nhắc lại Việt Nam phản đối mạnh mẽ các hành vi vô nhân đạo, sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực đối với các ngư dân Việt Nam”.

ASEAN cần sớm có Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông

Trả lời câu hỏi liên quan đến các vấn đề về Thỏa thuận khung Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (gọi tắt là COC) tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 50 và các hội nghị liên quan sẽ được tổ chức tại Manila, Philippines, Người Phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết: “Theo quy định của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), tại Hội nghị này, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và Trung Quốc xem xét thông qua Thỏa thuận khung về Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (gọi tắt là COC) đã được các quan chức cấp cao ASEAN và Trung Quốc hoàn tất tại Hội nghị các quan chức cao cấp ASEAN - Trung Quốc về tham vấn COC”.

Đánh giá hiệu quả Bộ Quy tắc ứng xử COC trong việc giải quyết các xung đột trên biển, Người Phát ngôn Lê Thị Thu Hằng khẳng định: “Lợi ích chung của tất cả các nước ASEAN và khu vực là duy trì hòa bình, an ninh, ổn định trong khu vực và tại Biển Đông. Trên cơ sở đó, ASEAN luôn nhất trí cần sớm có một Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông, hiệu quả và ràng buộc về mặt pháp lý nhằm góp phần đảm bảo hòa bình, an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở Biển Đông trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982”.

Phương-Kiên