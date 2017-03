Sau đúng 1 năm, vị trí của Bộ KH&CN tại bảng xếp hạng này đã tăng lên tới 22 bậc.

Theo Báo cáo chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT Việt Nam (Vietnam ICT Index) 2016 do Bộ TT&TT phối hợp cùng Hội Tin học Việt Nam (VAIP) vừa công bố, vị trí xếp hạng của Bộ KH&CN đã có sự thay đổi lớn so với năm trước. Cụ thể Bộ KH&CN xếp ở vị trí thứ 9 tăng 13 bậc so với vị trí thứ 22 của 2015.

Trong nhóm bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có dịch vụ công, 3 vị trí dẫn đầu lần lượt thuộc về Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Còn 3 vị trí xếp cuối cùng thuộc về Bộ Ngoại giao, Thanh tra Chính phủ và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Đối với nhóm 63 địa phương, Đà Nẵng năm thứ 3 liên tiếp dẫn đầu bảng xếp hạng với khoảng cách khá xa so với hai thành phố xếp các vị trí thứ 2 là Hà Nội và thứ 3 là TP Hồ Chí Minh. Đáng chú ý, có một số tỉnh đã tụt hạng mạnh như Bắc Ninh, từ vị trí thứ 4 năm 2015 xuống thứ 18 năm 2016 hay Thái Nguyên từ thứ 6 năm 2015 xuống 22 năm 2016.

Ở nhóm 29 ngân hàng thương mại, 5 vị trí dẫn đầu lần lượt là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Sài Gòn, Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam, Ngân hàng TMCP Quân đội và Ngân hàng TMCP Nam Á. Còn nhóm 21 tập đoàn kinh tế, tổng công ty, 3 vị trí đầu bảng xếp hạng lần lượt thuộc về các Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị, Thép Việt Nam và Hàng không Việt Nam.

Chỉ số Vietnam ICT Index 2016 được kết cấu theo hệ thống chỉ tiêu của của Liên hợp quốc gồm 3 chỉ số thành phần chính là Hạ tầng kỹ thuật, Hạ tầng nhân lực và Ứng dụng CNTT, bỏ chỉ số môi trường - chính sách và loại bỏ các chỉ tiêu không còn phù hợp, cập nhật bổ sung các chỉ tiêu mới góp phần đẩy mạnh hoạt động xây dựng Chính phủ điện tử thời gian tới.