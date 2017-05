Hôm qua (9/5), tại Hà Nội, Hội nghị các quan chức cao cấp APEC lần thứ hai (SOM 2) và các cuộc họp liên quan bước vào ngày làm việc đầu tiên.

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp phát biểu tại cuộc họp.

Giảm rào cản kỹ thuật trong xuất, nhập khẩu

Tại Hội thảo Giấy chứng nhận xuất khẩu do Tiểu ban về tiêu chuẩn và hợp chuẩn (SCSC), Diễn đàn hợp tác an toàn thực phẩm (FSCF) và Mạng lưới các viện đào tạo hợp tác (PTIN) đồng tổ chức, các đại biểu đã tập trung thảo luận về vai trò của giấy chứng nhận xuất khẩu và cấp phép xuất khẩu trong việc tạo thuận lợi cho trao đổi thương mại các thực phẩm an toàn trong khu vực các nền kinh tế APEC.

Các tham luận tại hội thảo đã đề cập tới việc đánh giá, phân loại sản phẩm; những khó khăn, vướng mắc trong các chứng thư cho các lô hàng nông - lâm - thủy sản xuất khẩu, đồng thời đưa ra các đề xuất với các nước nhập khẩu để giảm giấy tờ hành chính, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp của cả nước xuất khẩu và nước nhập khẩu trong quá trình giao thương, từ đó tăng cường quan hệ hợp tác kinh doanh giữa các nước.

Theo ông Lê Anh Ngọc, Cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tại cuộc họp, đại diện của Việt Nam đã trình bày tổng quan về tình hình xuất, nhập khẩu và công tác quản lý nông, lâm, thủy sản của Việt Nam; những những khó khăn, vướng mắc, đặc biệt trong khâu chứng thư kèm theo các lô hàng khi xuất khẩu ra nước ngoài; đồng thời đưa ra những đề xuất giảm thiểu các trở ngại, rào cản trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.

Ông Micheal Choi, Ban Chính sách nông nghiệp, Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng, mỗi quốc gia đều có quy định riêng về giấy chứng nhận xuất khẩu. Do đó, thực phẩm xuất sang thị trường nào đều phải đáp ứng được các yêu cầu cụ thể của thị trường đó. Trong bối cảnh xuất khẩu thực phẩm đang có xu hướng gia tăng trên toàn cầu, theo ông Choi, các nền kinh tế thành viên APEC cần tạo thuận lợi, thông thoáng trong các hoạt động thương mại, các chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng nhưng đi cùng với đó vẫn phải chú ý tới nhu cầu bảo vệ sức khỏe con người và động, thực vật.

Thúc đẩy các vấn đề người khuyết tật

Tại cuộc họp Nhóm đối tác chính sách về phụ nữ và kinh tế (PPWE) do Việt Nam làm Chủ tịch, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp nhấn mạnh vai trò của phụ nữ trong sự phát triển của các nền kinh tế APEC. Ông cho rằng, để góp phần đẩy mạnh vai trò của phụ nữ trong xã hội và phát triển kinh tế, các nền kinh tế APEC cần hợp tác, phối hợp mạnh mẽ hơn nữa trong việc tiếp tục thực hiện Kế hoạch Chiến lược PPWE giai đoạn 2015 - 2018.

Trong phát biểu khai mạc cuộc họp đầu tiên của Nhóm PPWE trong năm 2017, Thứ trưởng Diệp cũng đã thông báo chủ đề của Diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế 2017 được tổ chức tại Huế vào tháng 9 tới cũng như các ưu tiên của Diễn đàn. Theo đó, Diễn đàn có chủ đề “Tăng cường hội nhập và nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ trong một thế giới đang thay đổi”, với 3 ưu tiên: thúc đẩy bình đẳng giới vì tăng trưởng kinh tế bao trùm; nâng cao năng lực cạnh tranh và sáng tạo của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ; thu hẹp khoảng cách giới trong phát triển nguồn nhân lực. Ông Diệp đề nghị các nền kinh tế thành viên APEC ủng hộ Việt Nam tổ chức Diễn đàn này.

Phát biểu tại phiên khai mạc Cuộc họp Nhóm Bạn về người khuyết tật (GOFD), ông Diệp cho biết, năm 2015 Việt Nam có khoảng 7 triệu người khuyết tật chiếm 7-8% dân số. Trong những năm qua, Việt Nam cũng đã có nhiều nỗ lực nhằm cải thiện đời sống của nhóm người khuyết tật trong xã hội. Trong đó, việc Luật Người khuyết tật có hiệu lực năm 2011 đã cho thấy những nỗ lực của Nhà nước, gia đình và xã hội trong việc tạo các cơ hội công bằng cũng như các quyền và lợi ích của người khuyết tật trong các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe, giáo dục, y tế, đào tạo nghề và việc làm; tiếp cận các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí, nhà ở, giao thông công cộng, công nghệ thông tin và viễn thông...

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung trao đổi kinh nghiệm và các bài học nhằm thúc đẩy phát triển bao trùm thông qua thúc đẩy các vấn đề người khuyết tật; rà soát việc triển khai kế hoạch hành động 2016 – 2017; đồng thời đề xuất nhiều sáng kiến góp phần triển khai các mục tiêu dài hạn của GOFD về tạo việc làm cho người khuyết tật, thúc đẩy tham gia của người khuyết tật vào các hoạt động kinh tế…

Trong ngày làm việc đầu tiên của chuỗi SOM 2 và các hội nghị liên quan cũng đã diễn ra cuộc họp của Nhóm đặc trách về khai khoáng (MTF) – nhóm làm việc có nhiệm vụ thúc đẩy hoạt động khai thác mỏ và luyện kim hiệu quả, bền vững, góp phần thúc đẩy sinh kế và sự thịnh vượng của các nền kinh tế APEC. Hội nghị SOM 2 và các hội nghị liên quan sẽ kéo dài tới ngày 21/5 tới, tập trung thúc đẩy triển khai các nội dung hợp tác then chốt của APEC và các ưu tiên được thông qua tại Hội nghị SOM 1; đồng thời thống nhất hướng xây dựng các văn kiện trình Lãnh đạo cấp cao tháng 11/2017 và các Hội nghị Bộ trưởng năm 2017 thông qua.

Minh Ngọc