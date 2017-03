Đội tuyển Việt Nam gặp Đài Bắc Trung Hoa tối 22-3 trên sân Hàng Đẫy là trận đấu đáng chú ý. Trận đấu đầu tiên của đội tuyển trong năm 2017 đánh dấu nhiều cái mới, trong đó nổi bật là sự chuyển giao thế hệ giữa cầu thủ 8x và 9x.

* 18 giờ ngày 22-3, VTV6 trực tiếp

Trên hàng công, người đàn anh gắn bó hơn 10 năm của đội tuyển là Công Vinh không còn xuất hiện vì chia tay đội tuyển. Ai sẽ thay anh làm người giải quyết bài toán ghi bàn, “truyền lửa” cho các đàn em là câu hỏi chưa lời đáp.

Chắc không cần nhắc quá nhiều lại vai trò của Công Vinh như thế nào suốt hơn 10 năm gắn bó với đoàn quân áo đỏ sao vàng. Chỉ một con số thôi đủ để mường tượng vì sao anh là “tượng đài” trên đội tuyển: 83 trận khoác áo, ghi 51 bàn, thuộc tốp 10 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho đội tuyển tính trên phạm vi thế giới. Khoảnh khắc “lắc đầu” mà tiền đạo xứ Nghệ thực hiện trên sân Mỹ Đình trận chung kết lượt về AFF Cup 2008 mãi là thời điểm đáng nhớ của bóng đá Việt cho đến nay.

HLV Hữu Thắng quyết định trao cho tiền đạo Văn Toàn chiếc áo số 9 của Công Vinh

Cái bóng quá lớn như vậy nên nếu không đủ bản lĩnh thế hệ đàn em dễ bị “bóng đè”, còn nếu vượt qua họ sẽ trở nên rực rỡ hơn. Thách thức và cơ hội luôn đi liền với nhau như vậy. Ai hiện nay trên hàng công, gồm Công Phượng, Tuấn Tài, Văn Toàn, Văn Quyết, Quang Hải, Đức Chinh… có thể gánh vác trọng trách cho đội tuyển hiện tại và tương lai không xa?

Trong lần tập trung này, HLV Hữu Thắng quyết định trao cho tiền đạo Văn Toàn chiếc áo số 9 của Công Vinh. Nhiều người khá ngạc nhiên bởi có một số cái tên khác có thể mặc áo số 9 “chính xác” hơn Văn Toàn là Công Phượng, Tuấn Tài, kinh nghiệm hơn một chút như Văn Quyết, Minh Tuấn dù cả hai ít đá cắm. Còn về phong độ, Toàn gần đây liên tục im hơi lặng tiếng đến 10 trận. Chiếc áo mang số của người đàn anh huyền thoại thực sự là thử thách không nhỏ đối với chân sút quê Hải Dương.

Nhưng đấy có lẽ chỉ là… số áo, còn thực tế trên sân niềm hy vọng của HLV Hữu Thắng ở “đỉnh” của hàng công là Công Phượng – tiền đạo có thể đá cắm như Công Vinh. Vấn đề của Phượng là phong độ lại khá phập phù, và cách chơi của anh chưa thấy nhiều nét “sáng” như đàn anh đồng hương.

Tương lai khó nói trước nhưng hơn một năm vừa qua là chuỗi trận lên xuống, xuống lên liên tục của Phượng. HLV Hữu Thắng có lúc khá đau đầu với bài toán hàng công, chủ yếu là làm sao để Công Phượng nổ súng. Ông phần nào nhẹ nhõm khi anh ghi bàn trận đấu giữa U.23 Việt Nam – U.23 Malaysia đầu năm 2017. Nhưng rồi, hiện tại Phượng lại đang im tiếng.

Cả hành trình dài, cả một chương mới của đội tuyển thời “hậu Công Vinh” có thể được mở ra từ trận đấu gặp Đài Bắc Trung Hoa hôm nay. Đối thủ rất “vừa miếng” để cả đội lấy khí thế. Công Vinh từng có nhiều bàn thắng vào lưới đội tuyển này. Và bây giờ, chờ sự tiếp nối của các tiền đạo 9x.

Con số:

2 Đội tuyển Việt Nam toàn thắng ĐT Đài Bắc Trung Hoa trong 2 lần gặp nhau trong quá khứ, đều ở vòng loại World Cup 2018 với tỷ số lần lượt là 2-1 và 4-1.

2 Nguyễn Văn Toàn từng lập cú đúp vào lưới Đài Bắc Trung Hoa hiện vẫn còn khoác áo ĐTVN, trong khi Lê Công Vinh đã chia tay ĐTQG sau AFF Cup 2016, còn Mai Tiến Thành và Trần Phi Sơn không có tên trong danh sách kỳ này. Phía đội bạn, Wu Chun-ching từng 2 lần chinh phục mành lưới VN.

3 Trong 5 trận quốc tế gần nhất ĐTVN thắng 3, hòa 1, thua 1. Đài Bắc Trung Hoa cũng thắng 3 trong 5 trận đã qua của mình, trong đó có 2 trận với cùng tỷ số 2-1 trước Đông Timor.

5 Có 5 cầu thủ không thể ra sân tối 22-3 là thủ môn Huỳnh Tuấn Linh, tiền vệ Vũ Minh Tuấn (Than QN); thủ thành Phí Minh Long, tiền vệ Đỗ Duy Mạnh, tiền đạo Nguyễn Văn Quyết (CLB Hà Nội) do 2 đội bóng chủ quản của họ bận đá bù vòng 9 V-League ngày 23-3 với Cần Thơ và Long An.

136-159 là thứ hạng của Việt Nam và Đài Bắc Trung Hoa trên BXH xếp hạng mới nhất của FIFA công bố ngày 9-3 qua.

Theo SGGP