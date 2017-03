Ngày 27/3, đoàn công tác Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam do Bộ trưởng Trương Minh Tuấn dẫn đầu đã có ngày làm việc đầu tiên ngay sau khi Đoàn đặt chân đến Ấn Độ.

Tại chuyến thăm và làm việc của Đoàn công tác Bộ TT&TT Việt Nam với Bộ Truyền thông Ấn Độ do Bộ trưởng 2 nước dẫn đầu, Bộ trưởng Truyền thông Ấn Độ Ma-noj Sin-ha phát biểu nhấn mạnh, Việt Nam là đối tác quan trọng của Ấn Độ trong khu vực Đông Nam Á, mối quan hệ Ân Độ - Việt Nam đã có bề dày truyền thống hữu nghị tốt đẹp được nối dài từ quá trình đấu tranh giành độc lập tự do dân tộc.

Đoàn công tác Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam có buổi làm việc với Bộ Truyền thông Ấn Độ ngày 27/3.

Bộ trưởng Truyền thông Ấn Độ Ma-noj Sin-ha khẳng định: Chuyến thăm của Bộ trưởng Trương Minh Tuấn trên cả 2 cương vị là Bộ trưởng Bộ TT&TT Việt Nam đồng thời là Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ là dấu ấn quan trọng và đặc biệt ở thời điểm 2 nước đang có những hoạt động kỷ niệm 45 năm hợp tác hữu nghị và kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác chiến lược. Bộ trưởng Ma-noj Sin-ha tin tưởng chuyến thăm của Bộ trưởng Trương Minh Tuấn sẽ thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp hơn nữa.

"Chúng tôi chúc mừng những nỗ lực của Việt Nam trong việc hiện đại hóa và phát triển ngành viễn thông. Tôi chắc chắn cuộc gặp của các doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp Ấn Độ hôm nay sẽ đem đến những lợi ích thiết thực cho cả 2 quốc gia trong lĩnh vực ICT", Bộ trưởng Truyền thông Ấn Độ nhấn mạnh.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn phát biểu tại cuộc gặp gỡ doanh nghiệp viễn thông 2 nước Việt Nam - Ấn Độ

Bộ trưởng Truyền thông Ấn Độ Ma-noj Sin-ha cũng khẳng định: "Chúng tôi mong đợi sự hợp tác xứng tầm hơn nữa về lĩnh vực bưu chính giữa hai nước. Hiện nay hệ thống dịch vụ bưu chính Ấn Độ có trên 155.000 điểm bưu chính phủ rộng khắp trong và ngoài nước. Tại đây cũng đem đến cho người dân các dịch vụ như tiết kiệm bưu điện, dịch vụ tài chính. Rất vui mừng chia sẻ kinh nghiệm với các bạn Việt Nam trong lĩnh vực này".

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam xác định viễn thông, CNTT-TT là yếu tố then chốt tạo lập phương thức phát triển mới; là động lực quan trọng của sự phát triển, hiện đại hóa đất nước, nâng cao toàn diện năng lực cạnh tranh quốc gia và hội nhập quốc tế. Trong khi đó, Ấn Độ là quốc gia phát triển mạnh về CNTT&TT, hai bên có nhiều tiềm năng để đẩy mạnh các hoạt động hợp tác qua việc tăng cường tiếp xúc, trao đổi thông tin và kinh nghiệm từ cấp độ quản lý nhà nước đến hợp tác giữa các doanh nghiệp. Việc tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp tác giữa Chính phủ và doanh nghiệp 2 nước sẽ giúp hai bên có cơ hội hiểu nhau kỹ lưỡng hơn để từ đó xúc tiến và triển khai các hoạt động hợp tác một cách hiệu quả và bền vững.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn bày tỏ hoan nghênh thiện chí của Chính phủ Ấn độ dành khoản tín dụng 1 tỷ USD để hỗ trợ các dự án kết nối số cho các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam, và mong muốn hợp tác chặt chẽ với Bộ Truyền thông Ấn Độ để cụ thể hóa bằng các dự án khả thi:

Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chính sách, quy định pháp luật về quản lý bưu chính, viễn thông; Chia sẻ kinh nghiệm 4G, 5G và các chương trình viễn thông công ích, viễn thông nông thôn, kết nối số…; Tiếp tục thảo luận để phát hành bộ tem chung nhân kỷ niệm 45 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ; Tiếp tục nhận được các học bổng tham gia các khóa học tại Học viện Bưu chính Quốc gia Ấn Độ - theo chương trình Hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật Ấn Độ, do Bộ Ngoại giao Ấn Độ đài thọ và các chương trình đào tạo khác trong lĩnh vực nghiệp vụ và công nghệ thông tin của Bưu chính Ấn Độ; Tăng cường trao đổi đoàn doanh nghiệp giữa hai nước nhằm trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp bưu chính viễn thông Việt Nam-Ấn Độ;

Đối với các doanh nghiệp của Ấn Độ, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn hoan nghênh và cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sự tham gia của các doanh nghiệp Ấn Độ tham gia vào các chương trình đề án về công nghệ thông tin và tin rằng các doanh nghiệp của Ấn Độ với thế mạnh vốn, kinh nghiệm và công nghệ sẽ tìm thấy cho riêng mình các cơ hội hợp tác và đầu tư đối với lĩnh vực này tại thị trường Việt Nam.

Cùng ngày, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cùng các cán bộ trong Đoàn công tác đã có cuộc gặp gỡ lãnh đạo Đảng Nhân dân Ấn Độ BJP.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cùng các cán bộ trong đoàn đã có cuộc gặp gỡ lãnh đạo Đảng Nhân dân Ấn Độ BJP

Tại đây, Bộ trưởng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển to lớn và toàn diện mà Ấn Độ đã giành được trên mọi lĩnh vực trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, trong đó có vai trò hết sức quan trọng của Đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP). Trong những năm gần đây, dưới sự lãnh đạo của Chính phủ Liên minh Dân chủ Quốc gia do Thủ tướng Na-ren-đa Mô-đi đứng đầu, Ấn Độ đã đạt được những thành tựu đáng kể, kinh tế tăng trưởng ở mức cao, vị thế của Ấn Độ không ngừng nâng cao trong khu vực và trên thế giới. Bộ trưởng chúc mừng Đảng Nhân dân Ấn Độ BJP về những thắng lợi to lớn trong bầu cử các bang quan trọng vừa qua, nhất là thắng lợi áp đảo của BJP tại bang Uttar Pradesh, bang lớn nhất Ấn Độ và bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng đảng BJP sẽ tiếp tục phát huy vai trò và ảnh hưởng trên chính trường, có những đóng góp quan trọng trong việc xây dựng một đất nước Ấn Độ thống nhất, dân chủ và phát triển thịnh vượng, có vị thế xứng đáng trong trường quốc tế.

Đăng Vũ