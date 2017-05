Sau 30 năm tham gia các kỳ thi UPU quốc tế, Việt Nam đã đoạt được nhiều giải thưởng. Đặc biệt từ năm 2010 đến nay Việt Nam liên tục đoạt giải cao, trong đó có 2 giải Nhất quốc tế, gây tiếng vang với cộng đồng quốc tế.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng trao giải nhất cho em Nguyễn Đỗ Huyền Vi.

Tại Lễ trao giải Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 (năm 2017), Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi đã nhấn mạnh thông tin trên và chúc mừng các em đoạt giải của cuộc thi.

Sáng qua (12/5), Lễ trao giải Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 (năm 2017) đã diễn ra tại trường THCS Nguyễn Đăng Đạo, TP. Bắc Ninh. Cuộc thi do Bộ TT&TT chủ trì phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Báo Thiếu niên Tiền phong tổ chức.

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 (năm 2017) do Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) tổ chức với chủ đề: “Hãy tưởng tượng bạn là cố vấn cho Tổng Thư ký mới của Liên hợp quốc; vấn đề toàn cầu nào bạn sẽ giúp ông ấy xử lý trước tiên và cách giải quyết vấn đề đó như thế nào?”. Tiếng Anh: “Imagine you are an advisor to the new UN Secretary-General; which world issue would you help him tackle first and how would you advise him to solve it?”.

Năm 2017 là tròn 30 năm Cuộc thi viết thư quốc tế UPU được tổ chức tại Việt Nam do các cơ quan: Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Báo Thiếu niên Tiền phong phối hợp tổ chức. Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 (năm 2017) được phát động và triển khai trên phạm vi toàn quốc từ tháng 10/2016 đến tháng 2/2017. Ban tổ chức đã nhận được 1.171.328 bài dự thi của các em học sinh trên khắp mọi miền Tổ quốc tham gia.

Để giúp cho cuộc thi phủ sóng rộng rãi đến tất cả các trường học trên toàn quốc, Báo Thiếu niên Tiền phong đã phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam mở chuyên mục “Cuộc thi viết thư quốc tế UPU đồng hành cùng bạn” trên các ấn phẩm của Báo Thiếu niên Tiền phong và Báo Thiếu niên Tiền phong điện tử www.thieunien.vn. Chuyên mục đã truyền tải các thông tin về cuộc thi một cách rõ ràng và đầy đủ nhất, chia sẻ kinh nghiệm viết những bức thư hay của các thầy cô giáo và các em học sinh đoạt giải cao trong những năm trước, các giám khảo cuộc thi cũng đưa ra những lời khuyên bổ ích cho các em. Chuyên mục luôn nhận được sự quan tâm theo dõi của đông đảo các em học sinh, giáo viên và phụ huynh. Nhờ thế, bài thi của các em học sinh năm nay không bị lạc đề hoặc viết quá sơ sài như những năm trước. Ngoài ra, các thông tin liên quan về cuộc thi cũng được đăng tải đầy đủ trên chuyên trang về Cuộc thi viết thư quốc tế UPU của website chính thức của các đơn vị thường trực cuộc thi là Bộ Thông tin và Truyền thông (www.mic.gov.vn) và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (www.vnpost.vn).

Cuộc thi là dịp để các em thiếu nhi nước ta được bày tỏ suy nghĩ, đề xuất ý kiến của mình về những vấn đề toàn cầu nóng bỏng cần được ưu tiên xử lý trong thế giới hiện đại với ngài Antonio Guterres (nguyên Thủ tướng Bồ Đào Nha, lãnh đạo tổ chức Cao ủy về người tị nạn của Liên hợp quốc trong nhiều năm), là Tổng thư ký mới của Liên hợp quốc (thay ông Ban Kin Moon). Những bài đoạt giải là những bức thư hay, cách hành văn trong sáng, lôi cuốn, trình bày công phu, nét chữ đẹp. Qua mỗi bức thư, các em đều bày tỏ sự lo lắng, trăn trở khi khí hậu đang bị biến đổi mạnh mẽ, môi trường sống bị đe dọa và chiến tranh vẫn còn tiếp tục diễn ra ở một số nơi trên thế giới…

Sau 5 vòng chấm, Ban Giám khảo Quốc gia đã chọn 100 bài vào vòng chung khảo. Kết quả có: 1 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba, 30 giải khuyến khích, 61 giải cây bút triển vọng cùng 3 giải phụ dành cho thí sinh khiếm thị và khuyết tật.

Giải nhất của cuộc thi năm nay được trao cho em Nguyễn Đỗ Huyền Vi lớp 8/9 trường THCS Tây Sơn, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Đây là lần thứ 4 (các lần giải Nhất trước tại UPU 38, 39 và 42) trường THCS Tây Sơn có học sinh giành giải Quán quân của cuộc thi.

Đọc toàn văn bức thư đạt giải Nhất của Nguyễn Đỗ Huyền Vi tại đây .

Bằng sự hiểu biết sâu sắc về tình hình người tị nạn trên thế giới, với lý luận sắc bén, thuyết phục, bức thư của Huyền Vi đã cuốn hút người đọc và người nhận thư khi đưa ra những vấn đề thực tiễn đã, đang xảy ra với người tị nạn. Bức thư của em Huyền Vi cũng đã được Ban tổ chức dịch ra tiếng Pháp và tiếng Anh gửi Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) tại Thụy Sĩ dự thi quốc tế.

Phát biểu nhận xét về Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46, đại diện Ban giám khảo cho biết, thông qua bức thư các em học sinh đã có dịp bày tỏ, trình bày những hiểu biết, suy nghĩ, tình cảm của bản thân với những vấn đề nóng bỏng, cấp thiết, cụ thể của thế giới cũng là của đất nước, cuộc sống xung quanh bản thân mình. Các em thực sự khẳng định trách nhiệm, đóng góp của mình với những vấn đề chung mà cộng đồng xã hội đang quan tâm, đó cũng là sứ mệnh tương lai mà các em chung tay giải quyết.

Đại diện Ban giám khảo cũng chia sẻ, những bức thư năm nay được đánh giá cao là những bức thư có kết cấu lôgic, mạch lạc, nhạy bén trong việc lựa chọn những vấn đề nóng bỏng của thế giới đương đại, văn phong trôi chảy, mạnh mẽ, có lập luận, chính kiến rõ ràng. Những bức thư có cách đặt vấn đề sáng tạo, giải quyết vấn đề khúc chiết, mạch lạc, không sa vào kể lể sự kiện hay trích dẫn con số, đưa ra được những giải pháp hay, sâu sắc, khả thi.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng phát biểu tại lễ trao giải

Tại lễ trao giải, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi đã phát biểu chúc mừng các em đoạt giải của cuộc thi.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng cho biết, Việt Nam tham gia cuộc thi lần đầu vào năm 1987. Sau 30 năm tham gia cuộc thi, Việt Nam đã đoạt được nhiều giải thưởng. Đặc biệt từ năm 2010 đến nay Việt Nam liên tục đoạt giải cao, trong đó có 2 giải Nhất quốc tế. Bức thư của em Nguyễn Thị Thu Trang, học sinh Hải Dương đạt giải Nhất cuộc thi quốc gia và quốc tế UPU 45 đã được đọc tại Đại hội UPU 26 tại Thổ Nhĩ Kỳ, gây tiếng vang cho các đại biểu tham dự Đại hội.

Qua đây có thể thấy, chất lượng cuộc thi của Việt Nam ngày càng được nâng cao và ngày càng được các địa phương, nhà trường, các em học sinh quan tâm. Để có được thành tích nổi bật này, Bộ TT&TT đánh giá cao sự tham gia tích cực của các đơn vị, nhà trường và các em học sinh tại các địa phương trên cả nước. Những nỗ lực chung của nhiều cơ quan, đơn vị, cá nhân đã góp phần làm cho Cuộc thi viết thư quốc tế UPU trở thành một hoạt động thường niên rất bổ ích được nhà trường và các em học sinh trên toàn quốc đón nhận và tích cực hưởng ứng tham gia nhiệt tình.

Thứ trưởng cũng cho biết, năm nay, Việt Nam sẽ tổ chức kỷ niệm 30 năm Việt Nam tham gia viết thư quốc tế UPU (1987-2017), Bộ TT&TT sẽ phối hợp với các đơn vị thường trực Ban tổ chức tiến hành các hoạt động kỷ niệm và tôn vinh các đơn vị, cá nhân qua các thời kỳ đã có những tham gia đóng góp cho thành tích chung của cuộc thi. Bộ TT&TT cũng đã có thông báo và hướng dẫn để các tỉnh/thành phố, các nhà trường tham gia tích cực hưởng ứng và tổ chức ngày kỷ niệm có ý nghĩa.

Xuân Lan -