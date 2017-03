Với màn trình diễn ấn tượng, Hương Giang Idol "đánh bại" được Yanbi - Yến Lê trên sân khấu The Remix.

Tối 10/3, tập 8 The Remix đã lên sóng truyền hình với chủ đề "Salsa - Latin - Reggaeton", là cuộc "đo ván" của team Hương Giang Idol và Yanbi - Yến Lê.

Bước vào phần thi đầu tiên là team Hương Giang Idol. Nữ ca sĩ thể hiện 3 ca khúc "Chạm tới mặt trời - No me ames - say". Mỗi tiết mục là một màu sắc riêng biệt mà cô gửi đến khán giả.

Màn trình diễn ấn tượng của Hương Giang Idol

Nếu như "Chạm tới mặt trời " là phần trình diễn ngập tràn màu sắc của lễ hội Carnaval khi Hương Giang hóa thân thành '"nữ thần mặt trời" thiêu đốt toàn bộ sân khấu bằng những vũ điệu sôi động thì đến với "No me ames" lại nhẹ nhàng, lãng mạn với tiếng trống cùng những điệu nhảy Latin đầy mê hoặc.

"Say" là một màn kết mà Hương Giang khoe trọn vũ đạo quyến rũ nhất trên sân khấu. Thậm chí, cô còn cởi bỏ giày "quẩy" hết mình cùng vũ công. Kết thúc phần trình diễn sôi động, giám khảo Hồ Hoài Anh nhận xét: "Các em đã làm được tổng thể về không khí. Phạm Lịch dựng rất đẹp và hay nhưng hơi làm khó cho Hương Giang. Tuy nhiên, Giang vẫn biết cân bằng sức để cuối cùng bung ra. Anh nghĩ Hương Giang rất thích khi bốc được chủ đề này".

Giám khảo Lưu Thiên Hương cảm thấy rất hài lòng với tiết mục của team Hương Giang: "Ngay phần mở màn, các em đã cho thấy đây là một lễ hội Carnaval. Khôn khéo nhất là các em mời nhóm MTV hát và chị rất thích sự biến chuyển trong âm nhạc. Đặc biệt, hôm nay, Lê Trình đã làm rất tốt".

Kết quả Hương Giang Idol nhận được 39 điểm từ giám khảo chính của chương trình.

Tiếp đến là phần thi của team Yanbi - Yến Lê. Không sôi động như team Hương Giang, cặp đôi là một màu sắc hoàn toàn "không đụng hàng" khi thể hiện 3 ca khúc "Ngày cưới, ngày cưới - Anh tin mình đã cho nhau một kỷ niệm - Mashup Yêu - Đếm ngày xa em - Nắm lấy tay anh".

Yanbi - Yến Lê

Cả hai kể về chuyện tình yêu lãng mạn của 1 cặp đôi cùng nắm tay nhau bước lên lễ đường. Tuy nhiên chàng trai lại từ chối cô gái vì đang mang căn bệnh nan y trong người.

Với "Ngày cưới - ngày cưới", Yanbi - Yến Lê mang đến một bản tình ca ngọt ngào, cảm giác bồi hồi của những cặp đôi sắp về chung một nhà, tuy nhiên âm nhạc được hòa âm phối khí lạ tai khiến người nghe cảm thấy thích thú.

"Anh tin mình đã cho nhau một kỷ niệm" - bản hit của ca sĩ Thu Thủy được Yến Lê sử dụng để thể hiện tình yêu, cảm xúc cô gái dành cho chàng trai, kể lại những kỷ niệm từng cả hai bên nhau.

Mashup "Yêu - Đếm ngày xa em - Nắm lấy tay anh" chính là điểm nhấn của team Yanbi - Yến Lê và cái kết bằng một đám cưới lãng mạn và hạnh phúc trên sân khấu. Đặc biệt giám khảo Hồ Hoài Anh còn nhận được hoa cưới từ chú rể cô dâu.

Giám khảo Dương Khắc Linh nhận xét: "Một tiết mục thật sự cảm động. Câu chuyện mặc dù hơi sến nhưng đã chạm đến trái tim của anh. Đây là sự sáng tạo rất thông minh, mang đến sự mới mẻ cho chương trình".

Lưu Thiên Hương cho rằng Đội Yanbi - Yến Lê đã mang đậm màu sắc Reggaeton. Vũ Cát Tường chia sẻ đây là một kịch bản quen thuộc nhưng người xem sẽ xúc động và cô cảm thấy rất thích giọng hát của Yanbi và Yến Lê. Giám khảo Hồ Hoài Anh dành lời khen cho cặp đôi và rất thích style của nhóm mang đến chương trình. Kết quả nhóm cũng nhận được 39 điểm từ giám khảo chính của chương trình.

Cuối cùng, hai team có số điểm ngang bằng nhau là 39 điểm từ giám khảo. Kết quả, team Hương Giang Idol có điểm quy đổi bình chọn từ khán giả cao hơn (4 điểm) đã giành chiến thắng bước vào vòng trong.

Tập 9 Remix New Generation với màn tranh tài của team S.T và nhóm LipB sẽ lên sóng vào lúc 21h ngày 17/3 trên kênh VTV3 - Đài truyền hình Việt Nam./.

Kim Dung/VOV.VN Ảnh BTC