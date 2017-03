Các ngôi sao và đạo diễn của "Kong: Skull Island" đã ca ngợi vẻ đẹp của Việt Nam chia sẻ những trải nghiệm khi quay phim tại đây.

King Kong đang làm gì ở Việt Nam? Đó là câu hỏi mà cả thế giới đặt ra khi Việt Nam - một quốc gia nhỏ bé ở Đông Nam Á là một trong những địa điểm được chọn là bối cảnh cho bộ phim bom tấn Hollywood. Dường như, nhóm làm phim "Kong: Skull Island" muốn "thổi một linh hồn mới" cho bộ phim về quái vật huyền thoại này.

Lần đầu xuất hiện vào năm 1993, King Kong đã trở thành biểu tượng màn ảnh của Mỹ. Nhiều năm qua, không ít bộ phim làm về Kong, kéo theo đó là sự ra đời của vô số những trào lưu ăn theo, từ quảng cáo, sách, trò chơi điện tử, cho đến những điểm tham quan, công viên giải trí...

Tuy nhiên, cho đến tận bây giờ, vẫn chưa có một bộ phim nào xây dựng được bối cảnh đầy đủ của Đảo Đầu lâu nơi Kong sinh sống. Bộ phim "King Kong" năm 2005 của đạo diễn Peter Jackson chỉ mang đến cho khán giả cái nhìn lướt qua về Đảo Đầu lâu trước khi đưa King Kong về "quậy phá" ở thành phố New York, Mỹ.

Dàn diễn viên "Kong: Skull Island" trong một cảnh quay tại Việt Nam.

Bộ phim "Kong: Skull Island" lấy bối cảnh những năm cuối cùng của cuộc chiến tranh Việt Nam, đoàn thám hiểm bao gồm các ngôi sao hạng A của Hollywood như Samuel L Jackson, John Goodman, Tom Hiddleston và Brie Larson đã đặt chân đến một hòn đảo bí ẩn, nơi sinh sống của Kong.

Với mong muốn mang đến cho khán giả một cái nhìn toàn diện về Đảo Đầu lâu, đạo diễn Jordan Vogt-Roberts đã chia sẻ với kênh NewsAsia rằng điều quan trọng là phải cố gắng quay ở các địa điểm thực nhiều nhất có thể.

Để bộ phim có bối cảnh như thời nguyên thủy, đạo diễn Vogt-Roberts và và đoàn làm phim đã quay ở nhiều địa điểm như Hawaii, Australia và Việt Nam trong khoảng thời gian khoảng 6 tháng. Chính nhờ sự đầu tư này, "Kong: Skull Island" được đánh giá là vượt trội hơn hẳn những phần phim trước về bối cảnh hoành tráng.

Đối với đạo diễn Jordan Vogt-Roberts, bối cảnh được quay ở Việt Nam là nổi bật nhất.

"Tôi đã lùng sục khắp thế giới. Tôi đặc biệt không muốn bộ phim trông giống như một Công viên Khủng long... Tôi muốn phim phải thật sinh động", đạo diễn Vogt-Roberts giải thích, "Tôi nghĩ khán giả đến rạp chiếu phim để xem những thứ mới. Vì vậy, tôi đã đi đến rất nhiều nơi ở châu Á. Rất nhiều bộ phim đã được quay ở Thái Lan trước đây và đó có thể là một địa điểm phù hợp, nhưng tôi lại không hài lòng. Vì vậy chúng tôi tiếp tục khám phá những vùng đất xung quanh. Và sau đó tôi tới Việt Nam, nhìn phong cảnh nơi đây và như trúng 'tiếng sét ái tình'".

"Việt Nam đẹp lộng lẫy như ở một thế giới khác"

Theo đạo diễn Vogt-Roberts, Việt Nam đã mang đến "thẩm mỹ hoàn hảo" cho bộ phim.

Ông nói: "Cảnh sắc tại Việt Nam vừa lộng lẫy vừa huyền ảo như ở một thế giới khác. Đó là một vẻ đẹp nguyên sơ, hùng vĩ và không đi vào lối mòn mà khán giả chưa từng nhìn thấy trên màn ảnh trước đây".

Một cảnh phim được quay ở Quảng Bình.

Mặc dù đã từng được chọn làm bối cảnh của một số phim Hollywood, nhưng đây là lần đầu tiên Việt Nam được tổ chức sản xuất phim với quy mô, quy mô và tầm cỡ này. Toàn bộ dàn diễn viên thành viên đoàn làm phim lên tới 120 người của "Kong: Skull Island" đã có mặt tại đây vào tháng 2/2016 để đưa vào bộ phim những hang động khổng lồ ở Quảng Bình, cũng như Vịnh Hạ Long nổi tiếng thế giới và một phần của tỉnh Ninh Bình.

Được biết đến với khung cảnh ngoạn mục và những cấu trúc tự nhiên kỳ diệu, đây là những khu vực xa xôi và đẹp nhất của Việt Nam chưa từng được thấy trong bộ phim Hollywood.

"Đó là lý do tại sao chúng tôi đã quay ở đó, bởi vì bạn đang cố gắng tìm ra cái gì đó hoàn toàn không bị ảnh hưởng và trông không giống bất cứ thứ gì bạn đã từng xem trước đây. Việt Nam là câu trả lời cho điều đó", nữ diễn viên Brie Larson cho biết.

Cô chia sẻ thêm: "Bạn có thể xem trong bộ phim. Mọi người sẽ phải đến thăm Việt Nam. Tôi không thể nói đủ những điều tốt đẹp về Việt Nam. Đó là chuyến đi đầu tiên của tôi ở đó và nó chắc chắn sẽ không phải là chuyến đi cuối cùng. Hà Nội hoàn toàn không thể tin được... và Ninh Bình cũng rất đẹp. Tôi muốn nói với tất cả những ai đang có ý định đến Hà Nội rằng, đó là một nơi tuyệt vời để bắt đầu, bởi ở đó có rất nhiều việc để làm và rất nhiều thứ để xem ".

Brie Larson đã phải bay từ Việt Nam đến Los Angeles, Mỹ để nhận giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Oscar năm ngoái và ngay sáng hôm sau trở lại Việt Nam để tiếp tục quay phim chia sẻ thêm với kênh NewsAsia về những những trải nghiệm thú vị ở đây:

"Họ dựng xe đầu kéo của chúng tôi lên từ mặt đất! Họ rút hết ruột những chiếc xe bus cũ, lắp đặt hệ thống ống nước và ghế sopha. Những người làm điều đó, họ thật lành nghề. Đó chỉ là những thứ nhỏ nhặt. Tôi nghĩ rằng họ thậm chí đã làm hẳn một con đường để xe tải của chúng tôi đến được địa điểm quay bởi vì nó ở rất xa".

Nam diễn viên kỳ cựu John Goodman nói với kênh NewsAsia rằng, ông có một "thú vui" đó là chạy trên các đường phố của Hà Nội, bị lạc đường và tìm đường trở lại.

Goodman chia sẻ: "Họ nói rằng đây là bộ phim đầu tiên của phương Tây được quay ở đây và họ rất thích chúng tôi. Họ muốn chúng tôi cảm thấy được chào đón và chắc chắn họ đã làm điều đó".

"Ở các vùng quê, tôi thấy những người nông dân trồng lúa, những con trâu..., đó là những thứ mà tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi nhìn thấy. Nước, hang động... tất cả thật đẹp", nam diễn viên nói thêm.

"Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cảnh đẹp như vậy trước đây"

Bối cảnh Việt Nam đẹp là vậy, nhưng việc quay phim cũng không hoàn toàn thuận lợi. Nam diễn viên Samuel Jackson cho biết nhiều địa điểm xa đến mức cả đoàn làm phim có khi phải mất tới 2 tiếng đồng hồ để đến được nơi ghi hình.

"Có những lúc chúng tôi phải di chuyển bằng xuồng với những cô gái nhỏ đưa chúng tôi luồn lách qua những ngọn núi và hang động. Nhưng đó là một trải nghiệm thú vị", Samuel nói.

Còn đối với Tom Hiddleston, anh nhớ nhất một dãy đầm lầy với địa thế hiểm trở.

"Có một đầm lầy mà chúng tôi phải đi qua mỗi ngày trong 10 ngày trời lạnh giá! Trong 10 ngày đó, chúng tôi thường xuyên trong tình trạng ẩm ướt", Tom nói.

Nhưng nhìn chung, nam diễn viên người Anh thấy việc quay phim ở Việt Nam thực sự "tuyệt vời" và xem đó như "một đặc ân" khi được người dân chào đón nồng hậu.

"Nơi chúng tôi ở, tôi chưa bao giờ thấy cảnh quan như thế trước đây", Tom tiếp tục: "Các diễn viên phải tưởng tượng rằng mình đang sống trong một hòn đảo chưa hề có dấu chân của con người. Và thực tế chúng tôi đang ở trong những đầm lầy này, trong đó có những tháp đá này, làm cho ít nhất là phần trí tưởng tượng đó trở nên dễ dàng hơn".

"Bây giờ tất cả những gì bạn phải làm là đặt con khỉ đột 100 feet vào đó", anh tiếp tục nói và cười lớn.

Đạo diễn Vogt-Roberts hy vọng rằng bộ phim sẽ khuyến khích nhiều người đến thăm Việt Nam, mặc dù ông nói anh chú ý đến cả những lợi thế và những mặt trái.

"Hy vọng du lịch Việt Nam sẽ tăng trưởng tốt. Bạn có thể xem những gì đã xảy ra ở Thái Lan sau "The Beach" (với sự tham gia của Leonardo DiCaprio). Nó đã đi sai hướng. Nhưng đó thực sự là một phần tươi đẹp của thế giới. Tôi nhận thấy rằng, những người ở nửa bên kia thế giới có được sự ân cần và tốt bụng mà người Mỹ còn đang thiếu. Tôi tin rằng, bộ phim của chúng tôi sẽ mang lại hiệu ứng tích cực cho việc quảng bá du lịch, làm phim và giúp người xem hiểu hơn về vẻ đẹp tuyệt vời của đất nước này", vị đạo diễn người Mỹ nói.

Anh cũng hy vọng sau khi xem xong "Kong: Skull Island", khán giả sẽ tự khám phá Việt Nam: "Tôi hy vọng rằng mọi người xem bộ phim này như xem 'Lord Of The Rings', 'Middle Earth' và 'New Zealand' và hỏi họ đã quay phim ở đâu?.

Đạo diễn Vogt-Roberts bày tỏ: "Tôi mong mọi người sẽ đến khám phá Việt Nam, yêu mến cảnh quan, con người, văn hóa và ẩm thực nơi đây. Tôi hy vọng họ đi để khám phá phần còn lại của châu Á, bởi vì tôi không nghĩ rằng nhiều người nghĩ đến những nơi này nhiều như vậy. Tôi muốn họ yêu mến nơi này như tôi đã từng yêu"./.

Hà Phương/VOV.VN Theo Channel News Asia