Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, chiều 13/3, TAND TPHCM đã tuyên phạt các bị cáo trong đường dây đánh bạc hơn 320 tỷ đồng. Bị cáo Wong Boon Leong (quốc tịch Singapore) bị tuyên phạt 14 tháng 24 ngày (bằng thời gian tam giam) về tội “tổ chức đánh bạc” và được trả tự do ngay tại tòa.

HĐXX cho rằng bị cáo Wong Boon Leong nhận thức pháp luật Việt Nam còn hạn chế. Gia đình Wong Boon Leong đã nộp lại toàn bộ số tiền 500 triệu đồng tiền thu lợi bất chính cùng 100 triệu đồng tiền phạt nên cần giảm nhẹ hình phạt để thể hiện sự khoan hồng với bị cáo.

TAND TP.HCM tuyên phạt 63 bị cáo còn lại có liên quan trong vụ án từ 9 tháng tù treo đến 3 năm tù giam cùng về tội “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc”. (Ảnh: An ninh Thủ đô)

Dafabet là trang mạng chuyên cá độ trực tuyến có máy chủ đặt tại nước ngoài.

Từ tháng 12/2014, Wong Boon Leong được đường dây đánh bạc trực tuyến Dafabet (trụ sở tại Philippines) cử sang Việt Nam tổ chức đường dây đánh bạc. Cụ thể, Wong Boon Leong tìm người mở tài khoản ở các ngân hàng để sử dụng vào việc nhận và chuyển tiền cá cược trên "Dafabet", mỗi tháng được trả tiền công là 3.000 đô la Singapore. (Ảnh công an cung cấp)

Tháng 3/2015, Wong Boon Leong thông qua một số người làm việc ở Singapore đã thuê Nguyễn Thị Kim Cúc mở tài khoản và tìm người mở tài khoản tại ngân hàng. Mỗi tài khoản mở được trả công từ 1-4 triệu đồng. Cúc đã trực tiếp mở 5 tài khoản, thuê và nhờ người thân bạn bè mở 13 tài khoản để đưa cho Wong Boon Leong sử dụng, mỗi tháng Cúc được trả công 6 triệu đồng. (Trong ảnh, Nguyễn Thị Kim Cúc và Nguyễn Văn Nam đã nhận tiền công của Leong để mở tài khoản, ảnh: VnExpress)

Kết quả sao kê giao dịch của 43 tài khoản Wong Boon Leong đã sử dụng làm tài khoản đại diện cho trang web "Dafabet" đã nhận tiền của nhiều người Việt Nam đánh bạc chuyển vào với tổng số tiền gần 330 tỷ đồng; trong đó có 18 tài khoản của Nguyễn Thị Kim Cúc đã nhận hơn 86 tỷ đồng, 4 tài khoản Nguyễn Văn Nam nhận gần 4,5 tỷ đồng… (Ảnh: Công an TPHCM)

Thông qua hành vi nêu trên, từ tháng 3/2015 đến tháng 11/2015, Wong Boon Leong đã hưởng lợi gần 30.000 đôla Singapore, Nguyễn Thị Kim Cúc hưởng lợi 80 triệu đồng, Nguyễn Văn Nam hưởng lợi 52 triệu đồng… (Ảnh: VnExpress)

Tang vật thu được tại căn hộ của Wong Boon Leong (Ảnh: VnExpress)

Các tờ poster quảng cáo công an thu giữ được trong nhà của nghi can. (ảnh công an cung cấp)