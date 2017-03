Hiện nay, thương lái đang đến từng hộ dân trồng quýt ở địa bàn xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc - vùng trồng quýt đường lớn nhất của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để thu mua quýt non với giá 10.000 đồng/kg.

Theo bà con nông dân tại xã Tân Lâm, đây là lần đầu tiên thương lái thu mua quýt non ở vùng này. Theo tìm hiểu của chúng tôi, việc thu mua quýt non chủ yếu do thương lái trong vùng đứng ra thu mua và các thương lái này cho biết là để xuất đi Trung Quốc. Việc thu mua quýt non mới chỉ xuất hiện trên địa bàn khoảng gần 1 tuần nay. Ban đầu thương lái thu mua với giá 6.000 đồng/kg, đến hiện nay giá đã tăng lên 10.000 đồng/kg.

Gia đình bà Nguyễn Thị Chép, ấp Bàu Hàm, xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc, cho biết cách đây 4 ngày, có thương lái tới hỏi mua quýt non với giá 6.000 đồng, bà đã đồng ý bán. Bà chỉ thấy thương lái nói là mua quýt non để xuất đi Trung Quốc họ làm tinh dầu. Với diện tích 1,5ha đợt bán quýt non vừa rồi bà thu được 5 tạ quýt. "Thương lái chỉ lựa những trái quýt non còn xanh cuống và cỡ nhỡ, chứ loại nhỏ và hơi vàng cuống họ cũng không mua", bà Chép cho biết thêm.

Gia đình ông Nguyễn Phi Dũng, xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc hiện cũng đang thuê 2 nhân công tới hái quýt non để bán cho thương lái với giá 10.000 đồng/kg. Ông cho biết, do đang vào mùa khô không có nước để tưới cho quýt nên quýt non đợt này để trên cây cũng rụng nhiều nên khi có thương lái tới hỏi mua ông cũng đồng ý bán luôn. Với 1ha, ông dự tính sẽ thu được khoảng 2 tạ quýt non. Ông cũng không biết thương lái mua để làm gì chỉ nghe nói là họ mua để bán cho Trung Quốc.

Cũng tương tự gia đình bà Chép và ông Dũng, gia đình bà Quang, ngụ xã Tân Lâm cũng đã có thương lái tới đặt cọc mua quýt non của vườn nhà bà, giá 10.000 đồng/kg. Với 1,4ha vườn quýt của gia đình bà thu về khoảng 10 tấn quýt non. Bà cho biết do vườn quýt đợt này nhiều trái nên thấy họ hỏi mua bà tính lặt tỉa bán bớt, không để nhiều trái rồi cũng bị rụng. Bà cũng không biết họ mua làm gì chỉ biết có lợi nhuận nên bán cho thương lái.

Theo tìm hiểu của phóng viên, việc thu mua quýt non mới xuất hiện trên địa bàn xã thời gian gần đây. Theo hầu hết bà con nông dân vụ quýt này nếu để phải có đầy đủ nước tưới, chăm sóc kỹ lưỡng thì mới có thu hoạch vào khoảng tháng 5, tháng 6 âm lịch, còn vùng nào thiếu nước, không chăm sóc được quýt cũng sẽ vàng và rung. Vì vậy, khi thương lái tới hỏi mua hầu hết bà con đều đồng ý lặt bán kiếm ít tiền chi tiêu. Còn thương lái mua với mục đích gì, mua để làm gì bà con không mấy quan tâm.

Trao đổi với phóng viên qua điện thoại, đại diện chính quyền địa phương xã Tân Lâm cho biết, hiện chưa nhận được thông tin bà con bán quýt non cho thương lái để xuất đi Trung Quốc, chỉ thấy nói mua quýt dạt (quả xấu, kém chất lượng) để về vắt nước bán.

Ông Tống Văn Tuấn, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin từ phóng viên, ngày hôm nay Hội Nông dân xã sẽ cử người xuống tận nơi nắm bắt tình hình và sẽ khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, không vì cái lợi trước mắt để phải nhận hậu quả đáng tiếc về sau. Mỗi cây quýt chỉ tỉa bớt vài trái non để bán, chọn kỹ những quả quýt đẹp để lại, tuyệt đối không được hái hết trái để bán vì lợi nhuận trước mắt, nếu không khi quýt đường được giá bà con lại rơi vào cảnh thất thu, trắng tay vì không còn trái để bán.

Hoàng Nhị (TTXVN/Tin Tức)