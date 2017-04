Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Nguyễn Thị Kim Xuyến - nguyên Phó Tổng giám đốc DongA Bank.

Từ trái qua: Ông Trần Phương Bình, bà Nguyễn Thị Ngọc Vân và bà Nguyễn Thị Kim Xuyến. Nguồn: DongA Bank

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) Bộ Công an đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Nguyễn Thị Kim Xuyến (59 tuổi, ngụ P.3, Q.Gò Vấp, TP.HCM), nguyên Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank), về 2 tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Cùng ngày, C46 đã khám xét nơi ở và nơi làm việc của bà Xuyến.

Theo cơ quan điều tra, bà Xuyến đã gây thiệt hại cho DongA Bank hơn 350 tỉ đồng không thể thu hồi. Những người tiếp tay, giúp sức cho bà Xuyến để gây thiệt hại cho DongA Bank cũng bị khởi tố, khám xét gồm: Nguyễn Đức Tài (49 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận, nguyên Giám đốc Sở giao dịch DongA Bank); Nguyễn Văn Thuận (58 tuổi, ngụ Q.2, nguyên Phó giám đốc Sở giao dịch DongA Bank); Trần Thế Hùng (56 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận, nguyên thủ quỹ Sở giao dịch DongA Bank), 3 bị can này bị khởi tố cùng tội “cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Trong 3 bị can này, ông Tài bị bắt tạm giam, còn ông Hùng và ông Thuận cho tại ngoại điều tra.

Tối 10.12.2016, thông tin ông Trần Phương Bình - nguyên TGĐ DongA Bank bị bắt được công bố. Cơ quan công an cũng khởi tố bị can đối với một số cán bộ nguyên là lãnh đạo của Ngân hàng TMCP Đông Á do vi phạm các quy định của pháp luật trong hoạt động tiền tệ ngân hàng, trong đó có ông Trần Phương Bình – nguyên Tổng giám đốc DongA Bank, bà Nguyễn Thị Ngọc Vân - nguyên Phó Tổng giám đốc DongA Bank và 3 nhân viên có liên quan.

Trước đó, ngày 13.8.2015, Ngân hàng TMCP Đông Á bị đặt vào trình trạng kiểm soát đặc biệt bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN VN) do những vi phạm về quản lý tài chính, cấp tín dụng của một số cán bộ nguyên là lãnh đạo, quản lý của ngân hàng. Ngay sau sự kiện này, NHNN VN đã cử một số cán bộ do NHNN quản lý sang tham gia vào Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc của Ngân hàng TMCP Đông Á.

Lan Hương