Shia LaBeouf, sao phim "Tranformers", thất bại thảm hại trong vai trò nhà làm phim độc lập. Phim của anh chỉ bán được 1 vé trị giá 7 bảng Anh (tương đương 198.000 đồng) vào thời điểm mở màn.

Phim chủ đề chiến tranh có tên "Man Down" của Shia LaBeouf do anh cùng Gray Oldman, Jai Courtney, Kate Mara thủ diễn chỉ thu được 7 bảng Anh cho tuần mở màn. Vì sao phim này lại đạt danh thu thấp mức kỷ lục như thế? Thực tế, "Man Down" chỉ được chiếu ở 1 rạp duy nhất là Reel Cinema tại Burnley. Đồng thời, nó lại trùng hợp vào lúc có quá nhiều phim ấn tượng ra rạp như "Người đẹp và quái vật".

Phim do Shia LaBeouf đầu tư chỉ bán được 1 vé tuần mở màn

Ngày 5-4, rạp phim trên có thông tin lại với BBC rằng họ đã bán thêm được 4 vé. Dù vé ít nhưng rạp phim nhận được vài cuộc gọi từ giới truyền thông để thông tin tình trạng của phim này. Bộ phim dường như được công chiếu tại rạp để báo chí có đánh giá chính xác hơn. Dẫu vậy, "Man Down" vẫn bị các chuyên gia phê bình phim chỉ trích nhiều. The Daily Telegraph chỉ cho phim này 1/5 sao còn The Guardian bảo rằng "chẳng thể chấp nhận được".

Một số phim khác chỉ được chiếu hạn chế tại 1 rạp gần đây có "Guru" bán được 17 bảng Anh, phim kinh dị "The Void" bán được 1.163 bảng Anh. Năm trước, Emma Watson cũng từng đầu tư phim độc lập "The Colony" chỉ bán được 47 bảng Anh tiền vé. Điều đó cho thấy, siêu sao Hollywood đầu tư phim độc lập vẫn thất bại như thường, người hâm mộ đông đảo có thể xem họ diễn trong các phim đầu tư chỉn chu nhưng lại không ủng hộ phim độc lập của họ.

M.Khuê (Theo BBC)