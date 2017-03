BS Mai Bá Tiến Dũng, Trưởng đơn vị Nam khoa (Bệnh viện Bình Dân, TP.HCM) cho biết, từ đầu năm 2017 trở lại đây, các ca cấp cứu nam khoa tại Bệnh viện Bình Dân tăng liên tục.

Trước đây mỗi đêm chỉ khoảng 5 - 7 ca thì nay trên chục ca, thậm chí có những đêm trên 20 ca cấp cứu nhập viện.

Ảnh minh họa

Với các chàng độc thân bị "gãy súng", thường rơi vào 2 tình huống, do thi thoảng mới có quan hệ với bạn tình nên quá hưng phấn, có khuynh hướng muốn làm cái gì đó mạnh mẽ, tư thế lạ, gây nên chấn thương hoặc thành tai nạn mà gãy “nòng”.

Hai là, trong xu hướng độc thân tăng cao, tỷ lệ nam giới “tự sướng” cũng tăng theo. Quá trình “tự sướng”, để đạt cực khoái các chàng thường hay làm động tác bẻ nòng cho có tiếng kêu. Trong lúc khoái cảm rất nhiều chàng không kiềm chế mà gây nên những chấn thương hoặc nặng thì “gãy súng”.

BS Dũng cảnh báo, đối với nam giới độc thân, thỏa mãn nhu cầu sinh lý bằng thủ dâm là một trong những biện pháp tình dục an toàn nhưng thủ dâm tần suất cao sẽ gây ra tình trạng tự bạo hành hoặc gây nên tổn thương nhiễm trùng. Hoặc thủ dâm lâu dài sẽ gây nên tình trạng rối loạn tình dục ở nam giới, rối loạn hưng phấn, rối loạn cảm hứng tình dục.

Gãy dương vật bắt buộc phải mổ khẩn, vì chúng ta biết, để dương vật cương cứng trước đó trải qua quá trình tụ máu về nên khi bị chấn thương hay gãy, máu tụ hoặc sẽ thoát nhanh. Không phẫu thuật kịp thời tổn thương nặng sẽ gây nên vết sẹo co rút, dẫn đến tình trạng “trên bảo dưới không nghe” hoặc “chưa tới chợ đã hết tiền”.

Một tỷ lệ không nhỏ phải vào cấp cứu là tai nạn chấn thương do sử dụng dụng cụ hỗ trợ quan hệ tình dục (sex-toys). Gần đây, có ca cấp cứu do bạn tình nhét dụng cụ vào hậu môn, do phấn khích đã quá tay nên dụng cụ này lọt vào trực tràng phải vào cấp cứu nội soi để gắp ra.

Chia sẻ vấn đề này, BS Dũng muốn nhắn nhủ các bạn chưa trở thành bệnh nhân của mình: quan hệ tình dục bằng cảm xúc yêu thương, không nên dùng dụng cụ bạo lực tình dục, gây nên những tình trạng tổn thương vô cùng đáng tiếc.

BS Dũng cho biết thêm, tỷ lệ bị phù nề đến mức phải vào cấp cứu mỗi đêm không nhỏ. Tình trạng này do xu hướng hiện nay các cặp đôi được chào mời dùng thử các loại bao cao su mới lạ với các màu, mùi… nào ngờ bị dị ứng sưng rộp gây phù nề dương vật trầm trọng.

BS Dũng khuyên, sử dung bao cao su khi quan hệ tình dục là đúng đắn nhưng trong bao cao su thường có các hoạt chất diệt tinh trùng, một số hãng còn bổ sung chất gây tê hầu giúp kéo dài thời gian quan hệ. Những chất này thường là những thành phần có hại và dễ gây dị ứng. Do vậy, cần chú ý sử dụng loại bao cao su được Bộ Y tế đã kiểm định chất lượng và cho phép lưu hành. Ngay khi thấy có dấu hiệu dị ứng cần sớm đến phòng khám chuyên khoa để được xử lý kịp thời, tránh để lại hậu quả nghiêm trọng.