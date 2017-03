Không phải ngẫu nhiên khi Tổng thống Trump cáo buộc đội ngũ trợ lý ông Obama nghe lén mình. Với công việc kinh doanh lâu năm, ông Trump không lạ gì các chiêu trò gián điệp của người khác.

Tổng thống Donald Trump đã làm rúng động chính trường Mỹ với cáo buộc cựu Tổng thống Barack Obama cài thiết bị nghe lén tại dinh thự riêng của ông là Trump Tower trong thời gian tranh cử. Các cuộc điều tra đã được Nhà Trắng tiến hành, tuy nhiên vẫn chưa có bằng chứng cụ thể nào được đưa ra.

Tổng thống Trump từng nhắc nhở nhân viên của mình về các camera ẩn mà tình báo Nga có thể cài trong phòng khách sạn của ông ở Moscow.

Không phải ngẫu nhiên Tổng thống Trump cáo buộc đội ngũ của ông Obama nghe lén mình. Với công việc kinh doanh lâu năm, ông Trump luôn tỏ ra cẩn trọng và không lạ lẫm trước các chiêu trò gián điệp người khác.

Theo tiết lộ của tờ BuzzFeed, đội ngũ trợ lý phụ trách mảng kinh doanh khách sạn, nhà hàng của ông Trump được coi là bậc thầy trong việc giám sát và thu thập thông tin cá nhân.

Tại khu nghỉ dưỡng Mar-a Lago, ông Trump giám sát tất cả các cuộc điện thoại của nhân viên thông qua tổng đài đặc biệt được cài đặt trong phòng ngủ. Tập đoàn Trump cũng có hẳn một chức danh là "quản lý giám sát" được giao cho Matt Calamari - con trai một vệ sĩ lâu năm của ông Trump.

Bên trong ngôi nhà của ông Trump gần Washington, DC, nơi khách đôi khi sẽ ở lại qua đêm, một hệ thống giám sát video toàn diện được quản lý bởi nhân viên an ninh của tập đoàn ở New York. Một công ty giám sát giấu tên tiết lộ, trong khuôn viên chung của khu nghỉ dưỡng Trump National Doral cũng được lắp đặt các camera được ngụy trang dưới dạng máy báo khói.

Mặc dù việc gắn camera đảm bảo an ninh trong khu vực tư nhân được cho là hợp pháp, một số nhân viên của ông Trump đôi lúc cảm thấy khá bối rối.

Một cựu nhân viên tại Mar-a Lago kể lại, có lần một nhân viên khu nghỉ dưỡng đang gọi điện với khách hàng, bỗng dưng ông Trump gọi cho người này ở một đường dây khác để cân nhắc lại vấn đề mà anh ta đang thảo luận.

"Không ai có thể biết được những gì đang nói trên đường dây điện thoại, trừ khi bạn bị nghe trộm," nhân viên giấu tên nói với BuzzFeed.

Tại câu lạc bộ golf Trump, nơi Tổng thống Mỹ có một căn biệt thự chỉ cách khoảng 45 phút lái xe từ Nhà Trắng, hai cựu nhân viên cho biết, các camera giám sát tại đây luôn được theo dõi kỹ lưỡng. Đôi khi một số nhân công sẽ được đội ngũ an ninh từ tận New York gọi điện trực tiếp nếu họ xuất hiện ở khu vực không đúng phận sự.

Tuy nhiên, khi những thông tin này được công bố vào năm ngoái, phát ngôn viên của ông Trump đã lên tiếng nói rằng “hoàn toàn không đúng sự thật”.

Các trò nghe lén không qua mắt được ông Trump

Kinh doanh khách sạn lâu năm, Tổng thống Trump không lạ lẫm với các cách thức giám sát an ninh cá nhân.

Theo BuzzFeed, ông Trump từng tiết lộ nắm được thông tin về cuộc sống cá nhân của những vị khách đến khách sạn. Trong cuốn The America We Deserv, xuất bản hồi năm 2000, Tổng thống Trump đã viết rằng, ông biết ít nhất một vị thượng nghị sĩ “đã có vài đêm xa hoa với khoảng 20 cô bạn gái” tại một khách sạn do ông sở hữu.

Tổng thống Trump đã không bao giờ tiết lộ danh tính vị chính khách nói trên, cũng như không cho biết lý do vì sao ông có được thông tin này.

Hai quản lý cũ tại khách sạn thuộc sở hữu của ông Trump ở New York – những người được yêu cầu giấu tên do đã ký thỏa thuận không tiết lộ - nói với tờ BuzzFeed rằng, thu thập thông tin về khách là việc hoàn toàn bình thường.

Cả hai tiết lộ khách sạn trong hệ thống của ông Trump mà họ từng làm việc duy trì hai loại tập tài liệu về khách trên máy tính. "Một cái là những sở thích của khách và cái thứ hai là các sự cố của khách", người nguồn tin cho hay.

Tài liệu ghi sở thích của khách bao gồm các thông tin vô thưởng vô phạt, như các món ăn, rượu, hay loại hoa mà khách yêu cầu. "Các dữ liệu thu thập của khách hàng sẽ được ghi lại để giúp trải nghiệm cho kỳ nghỉ sau được tốt hơn", người này cho hay. "Thậm chí bạn ăn loại burger nào cũng được chúng tôi ghi trong tập tin". Thu thập thông tin khách hàng để cải thiện chất lượng dịch vụ được cho là cách làm thường thấy trong các khách sạn chuyên nghiệp.

Với loại tài liệu thứ hai, sự cố của khách cũng được chia ra thành nhiều loại, cả hai nhà cựu quản lý cho biết. Tập tin này sẽ lưu lại những rắc rối, hay bất cứ hoạt động bất hợp pháp nào từ khách hàng. Sau đó nó được chuyển cho đội ngũ an ninh khách sạn để xử lý thay vì đưa cho các nhân viên không có phận sự.

Một người quản lý cho biết, nếu có một sự cố xảy ra, “tất cả mọi thứ trong khách sạn đều được ghi lại” và được quản lý bởi đội ngũ an ninh. “Nắm được các thông tin về nhiều người trong tay, Tập đoàn Trump có thể sử dụng bất cứ lúc nào”, người này nhấn mạnh.

Cây bút Aram Roston của tờ BuzzFeed phân tích, trong công việc kinh doanh của mình ông Trump không lạ gì các hoạt động theo dõi người khác. Do vậy, không phải ngẫu nhiên ông luôn đưa ra khả năng người khác hoàn toàn có thể theo dõi ngược lại mình, đặc biệt khi giờ đây ông đã trở thành tổng thống Mỹ.

Tại một cuộc họp báo trước lễ nhậm chức Tổng thống, ông Trump cho biết ông đã cảnh báo nhân viên của mình về camera ẩn mà tình báo Nga có thể đã bí mật cài đặt trong phòng khách sạn nơi ông qua đêm ở Moscow.

"Tôi luôn nói với họ, bất cứ nơi nào, nếu tôi rời khỏi đất nước này phải rất cẩn thận, bởi vì trong phòng khách sạn của bạn có thể có camera. Bạn không thể biết về sự tồn tại của chúng vì quá nhỏ. Tốt hơn hết, hãy cần thận nếu không muốn bạn sẽ được xem chính mình trên truyền hình hàng đêm", ông Trump nói trước phóng viên.

Trong cáo buộc cựu Tổng thống Obama nghe lén, cố vấn cao cấp của ông Trump - Kellyanne Conway nói với tờ New Jersey Bergen Record rằng, "có rất nhiều cách để giám sát nhau trong thời buổi hiện tại", đồng thời ám chỉ "lò vi sóng cũng có thể là một chiếc máy ảnh".

Quốc Vinh