Mai Ngô vừa tiết lộ lý do mình mất tích khi được cựu thành viên SNSD - Jessica xướng tên nhận giải quan trọng ở buổi lễ Influence Asia 2017.

Lễ trao giải Influence Asia 2017 vừa được diễn ra ở Malaysia. Mai Ngô và nhiều nghệ sĩ Việt như Noo Phước Thịnh, Phở Đặc Biệt, Châu Bùi, Quỳnh Anh Shyn, An Nguy, JVevermind... đã có mặt để tham dự.

Tuy nhiên, khi được cựu thành viên SNSD - Jessica xướng lên lên nhận giải thưởng "Influencer of the year" - một trong những hạng mục quan trọng, Mai Ngô lại "mất tích" không lý do. Hành động này khiến ban tổ chức lễ trao giải không khỏi bối rối.

Mai Ngô mất tích khi Jessica xướng lên lên nhận giải thưởng Influencer Of The Year

Mới đây, thông qua trang cá nhân Facebook, Mai Ngô đã giải thích lý do biến mất của mình, theo đó, "vì vấn đề sức khỏe nên không thể trọn vẹn cùng giải thưởng vô cùng quý giá này và đặc biệt là cơ hội chia sẻ cảm xúc cùng tất cả anh chị nghệ sĩ tại châu Á".

Mai Ngô cũng chia sẻ, sự kiện Influence Asia 2017 đã cho cô cơ hội cùng mọi người trải nghiệm một Malaysia thú vị tuyệt vời. Đó là một đêm ý nghĩa đánh dấu cho năm 2017 của bản thân: "Giải thưởng này là một vinh hạnh và là động lực rất lớn để mình có thể tiếp tục và phát huy trong tương lai. Cảm ơn vì tất cả, cảm ơn vì đã cho Mai biết mình đang làm đúng".

Bên cạnh đó, Mai Ngô còn chia sẻ những khoảnh khắc đẹp của mình trong buổi lễ trao giải:

Trong buổi lễ Influence Asia 2017, ngoài Mai Ngô, nhiều nghệ sĩ Việt cũng giành được những giải thưởng quan trọng như Châu Bùi thắng giải Influence Asia 2017 hạng mục Fashion, JVevermind giành giải Youtube Personality.

Noo Phước Thịnh cũng xuất hiện lịch lãm trên sân khấu trao giải cho hạng mục Breakout. Tại đây, nam ca sĩ còn đưa những học trò của mình ở The Voice 2017 tới biểu diễn.

Lưu Hoài

Theo Đời sống Plus