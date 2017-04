Không rầm rộ như mấy năm trước, giải thưởng Cánh diều 2017 khá im ắng, thậm chí nhiều người không biết có giải thưởng này. Vậy, lý do vì sao?

Theo thông tin từ BTC, giải Cánh diều 2017 có tổng cộng 118 phim, bao gồm: 19 phim truyện điện ảnh, 20 phim truyện truyền hình, 13 phim hoạt hình, 39 phim tài liệu, 11 phim khoa học, 16 phim ngắn và 5 tác phẩm công trình nghiên cứu, lý luận phê bình điện ảnh.

19 phim Việt Nam tham dự ở hạng mục phim truyện điện ảnh bao gồm các phim: Sút, Tấm Cám; Chuyện chưa kể, Chạy đi rồi tính, Fan cuồng, Sài Gòn anh yêu em, Sứ mệnh trái tim, Chờ em đến ngày mai, 12 chòm sao vẽ đường cho hươu chạy, Cha cõng con, Nàng tiên có năm nhà, Lục Vân Tiên; Tuyệt đỉnh Kungfu... đều là những phim do tư nhân sản xuất mà không thấy phim của Nhà nước gửi đi tranh giải.

Một cảnh trong phim Cha cõng con, phim này cũng được đề cử tại giải Cánh diều 2017

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, đạo diễn Ngọc Minh cho hay: “Đúng là năm nay, giải thưởng Cánh diều không được thông tin rầm rộ như những năm trước. Chỉ có 19 phim điện ảnh được đề cử và tranh giải, những phim này do tư nhân sản xuất, phim Nhà nước năm nay “vắng bóng”... Có lẽ do các nhà làm phim tư nhân có sự đầu tư kỹ lưỡng về đoàn phim, nhân vật đến đề tài, kỹ xảo, nên họ chăm chỉ gửi phim đi để so tài “cao thấp” với các phim khác...”.

Các nghệ sĩ tại Lễ trao giải Cánh diều 2015

Cùng với đó, BTC giải thưởng Cánh diều 2017 đã bật mí một chuyện khá 'sốc" khi cho rằng: Có thể nhiều đạo diễn, nhà làm phim không mặn mà với giải thưởng này của hội Điện ảnh.

Đạo diễn Xuân Lộc cho biết: “Nhiều đoàn làm phim dự thi rất nhiều Liên hoan phim Quốc tế nhưng lại thờ ơ với các giải thưởng điện ảnh trong nước, do chất lượng của giải thưởng chưa xứng với việc "hô hào”. Tôi cho rằng, việc giải Cánh diều 2017 im ắng là cũng có nguyên do. Nếu chất lượng giải thưởng tốt thì các đoàn làm phim sẽ đăng ký đề cử thôi...”.

Lạc Thành