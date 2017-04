Cưới nhau được 5 tháng thì con gái tôi có thai, thời điểm này con gái tôi phát hiện chồng nó là người đồng tính nhưng chỉ biết qua tin nhắn hẹn hò...

Thưa chị Dạ Hương

Tôi quê gốc ở miền Trung, lên Tây Nguyên lập nghiệp 35 năm nay và nghỉ hưu được mấy năm, có câu chuyện buồn của gia đình qua NNVN mong chị tư vấn giúp cho.

Câu chuyện gia đình tôi thế này: Vợ chồng tôi có 3 người con, 2 gái đầu, 1 trai út. Hiện nay các cháu đều có công ăn việc làm ổn định. Cháu gái đầu lập gia đình năm 29 tuổi, cũng hơi muộn, vợ chồng nó đều là cán bộ công nhân viên chức, hai gia đình cùng chung thị trấn.

Cưới nhau được 5 tháng thì con gái tôi có thai, thời điểm này con gái tôi phát hiện chồng nó là người đồng tính nhưng chỉ biết qua tin nhắn hẹn hò, trêu chọc nhau không có gì lớn lao lắm. Cả hai vợ chồng tôi và con gái tôi đều biết rồi tâm sự với chồng nó, chồng nó đã hứa hẹn sẽ không nhắn tin lung tung nữa và thật sự chỉ đùa thôi không có ý gì ở đây.

Từ lúc đó đến khi con gái tôi sinh cháu, con rể tôi luôn quan tâm, lo lắng cho vợ con. Tôi thấy mừng, là con gái lại sinh con đầu lòng, hơn nữa gia đình tôi có điều kiện nên xin cho con gái về sinh tại nhà tôi. Khi con sinh được 3 tháng 5 ngày, do tò mò, thời đại Internet, mạng xã hội thông dụng rộng rãi, cháu lấy iPad của chồng để xem thì phát hiện chồng nó nhắn tin với bạn trai những lời lẽ từ ngữ yêu đương…v.v... không phải với một người mà 2 hoặc 3 người.

Nói đến đây chắc chị hiểu, là cha mẹ thấy con gái lâm cảnh như vậy ai lại không xót xa. Vụ việc lần thứ 2 này làm cho con gái tôi sợ hãi vì chứng cứ quá rõ ràng không chối cãi được nữa. Con rể tôi khi biết vợ và gia đình tôi phát hiện, nó tỏ vẻ vô cùng hối hận, còn vợ chồng tôi thì không biết phải xử trí như thế nào.

Chúng tôi cũng chưa hiểu rõ về người đồng tính, xin chị tư vấn cho gia đình. Người đồng tính như chồng của con gái tôi là loại gì, bệnh hay do thời đại mạng xã hội tiêm nhiễm, có phương pháp gì để tình hình trên hạn chế và dần bỏ hẳn?

Con gái tôi thì cương quyết đòi chia tay. Biết thằng rể hối hận tỏ ra thương vợ con lắm, gia đình tôi có nên cho nó một cơ hội nữa không?

Bạn thân mến!

Tôi đã nhiều lần viết thư cho người xin tư vấn việc như việc của gia đình bạn, rằng đồng tính là một làn sóng do thời đại toàn cầu hóa sinh ra. Vậy thì có người đồng tính thật không? Thưa rằng có, quá có, do những khiếm khuyết bẩm sinh từ trong bụng mẹ, như thời ta thấy lác đác quanh mình trước đây. Những người nam mà thích đội nón lá quai màu thích mặc quần áo bà ba nói năng uốn éo, còn nữ thì thích cắt tóc ngắn thích mặc quần tây thích phóng xe mạnh dạn…

Bây giờ trong gia tộc nào cũng có vấn đề người đồng tính. Tôi biết có một siêu thị lớn ở SG, những ngày cuối tuần là cánh bảo vệ phải đứng canh hai bên cầu thang để giám sát ngầm những người trẻ đồng tính đến ăn chơi. Toàn những cô cậu học trò, đông phát khiếp và quậy hết cỡ. Vì sao, nhất định không vì khiếm khuyết cơ thể hay nội tiết, nhất định là vì sự lan truyền của lối sống, gần như vi-rút.

Vì sao cơ sự nên nỗi? Có thể, tôi nói có thể và cũng chỉ nói có thể mà thôi, có thể khi người ta kết bạn với người cùng giới, người ta thấy tự do. Tự do đi khắp nơi mà không bị xét nét, tự do ăn nói với nhau mọi thứ trên đời, tự do làm tình mà không sợ bầu bí, tự do làm những hành động quái gở trong việc ấy mà không bị “đối tác” kêu ca, tự do cho đến hết đời, nhất là từ chối trách nhiệm truyền giống của loài người. Họ thấy quá vui và quá tiện.

Mặt khác, đánh bạn hay tri kỷ với người cùng giới thú vị hơn người khác giới, bạn trai và bạn gái với nhau lâu dài, sung sướng biết bao. Chỉ có những người sinh ra họ là đau buồn, vì con mình không bình thường như mình mong muốn.

Có không ít người đi lấy vợ để gia đình vui nhưng sâu xa họ vẫn mơ tưởng đến người đồng giới đã từng (hoặc sẽ tìm thấy).

Vì sao con rể bạn dễ tìm thấy người đồng tính trên mạng? Như đã nói, số ấy giờ quá đông, do làn sóng. Vẫn lấy vợ và sinh con, chứng tỏ cơ thể và nội tiết có khiếm khuyết gì đâu, nhưng mà vẫn thích ngoại tình với đồng giới. Vì sao? Vì như đã nói, sự ngoại tình này dễ đánh lừa, đi với con trai mà vợ ghen sao, làm mọi thứ thích hơn làm với vợ và rồi, ăn quen nhịn không quen.

Những người đồng tính ít chung tình, nếu chung tình họ đã cưới nhau như luật pháp cho phép. Cưới vì họ đồng tính thật và họ yêu nhau ghê gớm, vượt qua mọi quan niệm thông thường. Còn rất đông người đồng tính làn sóng họ chớp chơ, là vì họ vẫn có con với một cô gái kia mà. Tóm lại, bắt bồ người cùng giới vui mà không bị lộ, một thứ ngoại tình dễ ngụy trang. Mà đã vậy thì cùng lúc với anh A, anh B, anh C, vì họ chỉ nhu cầu thỏa mãn thân xác một cách dị thường mà không cần chung thủy.

Con gái của bạn nên bình tâm khi chồng mình có nguy cơ là người đồng tính suốt đời. Nhịn bạn trai khó lắm, vì việc ấy vui, tự do mà không sợ đẻ con để phải nuôi. Cứ để mọi việc tự nhiên thời gian nữa rồi sẽ tính tiếp, bạn nhá. Nhưng tôi biết, người đã nghiện đồng giới là khó cai, họ sẽ bỏ lửng vợ con và sống với niềm vui đồng tính bột phát ấy hết thời trai trẻ, sang thời trung niên, nếu khi ấy họ chưa bệnh, chưa bị sao thì họ sẽ cần đứa con họ đã sinh ra, chỉ vì khi ấy dương lực họ đã hết rồi, xài phí hết rồi.

DẠ HƯƠNG