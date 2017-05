Các chuyên gia cho rằng, càng cố gắng kiểm soát, bạn càng khiến người kia khao khát theo đuổi những quan hệ ngoài hôn nhân.

Bạn sẽ cố gắng kiểm soát "người của mình" bằng cách kiểm tra email, điện thoại, lục ví, tìm các hóa đơn lạ, gọi điện cho chồng/vợ bất cứ lúc nào xem anh/cô ấy đang ở đâu, đòi mật khẩu Facebook để chắc chắn anh/cô ấy không qua đó liên lạc với nhân tình?

Một nhóm nghiên cứu do Nathan DeWall chủ nhiệm đã chia sẻ các kết quả từ 3 nghiên cứu được công bố trên The Journal of Personality and Social Psycology rằng khi bạn cố ngăn nửa kia ngoại tình sẽ dẫn theo những hệ lụy sau:

- Khiến người đó càng không thỏa mãn với mối quan hệ hiện tại với bạn.

- Giảm cam kết chung thủy .

- Tăng mối quan tâm của người người kia với các mối quan hệ bên ngoài.

- Khiến người kia thêm nhớ đến những người quyến rũ họ đã không chọn làm bạn đời.

- Tăng khoảng thời gian họ tìm đến bên "người thay thế".

Việc này cũng giống như chuyện "trái cấm". Khi Chúa trời yêu cầu Adam và Eva không được ăn trái cấm, Ngài đã tạo ra ham muốn cháy bỏng được sở hữu điều mình không thể có của hai con người này. Hệ quả tất yếu là họ phá bỏ lệnh cấm.

Khi đưa ra các giới hạn, bạn gần như chắc chắn sẽ nâng cao sự bất mãn của bạn đời trong mối quan hệ với bạn và khiến họ bắt đầu tìm kiếm mối quan hệ thay thế xung quanh. Liên tục chứng tỏ bạn không còn tin nửa kia chẳng khác nào gỡ bỏ cho họ tấm rào chắn để bắt đầu lừa dối. Một ngày nào đó, chính bạn sẽ khiến họ nghĩ rằng "Tại sao không nên lừa dối? Đằng nào cô ấy cũng tin mình sẽ lừa dối rồi, chẳng còn gì để mất".

Những giải pháp hiệu quả hơn:

- Hãy rõ ràng về việc thế nào là chung thủy. Trục trặc nhiều khi xảy ra do đôi bên thiếu trao đổi thông tin về các kỳ vọng và thỏa thuận.

- Hãy giúp người kia muốn chung thủy bằng cách tạo dựng mối quan hệ lành mạnh. Không hẳn là bạn lúc nào cũng phải làm họ vui nhưng hãy làm phần việc của bạn là giao tiếp cởi mở và giải quyết các vấn đề khi chúng phát sinh.

- Quan tâm đến những mặt tốt. Chúng ta thật kỳ lạ khi chú tâm nhiều hơn đến những mặt chưa được mà quên đi nhiều điểm tích cực mà một mối quan hệ đem lại.

- Giải quyết nỗi sợ hãi và cảm xúc nghi ngờ của bạn. Nó có ý nghĩa thế nào với bạn, niềm tin của bạn về bản thân và tình cảm giữa hai người? Hãy trò chuyện cởi mở, chia sẻ quan điểm cá nhân về quan hệ ngoài luồng, với sự tôn trọng lẫn nhau, để cả bạn và nửa kia có quyết định tốt hơn về quan hệ giữa hai người và về cam kết gắn bó và phản ứng với "những lựa chọn hấp dẫn" bên ngoài.

Hãy nhớ, thay vì cố gắng để người kia không lừa dối, hãy làm cho họ trở nên MUỐN không lừa dối.

Nguồn VTV