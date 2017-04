Biển số xe chưa được xác định rõ ràng là tài sản hay công cụ quản lý nhà nước về trật tự giao thông, cùng với quy định tại Điều 80, Luật Giao thông đường bộ “cấm mua bán biển số của các phương tiện cơ giới” là lý do khiến việc đấu giá biển số xe chưa thể thực hiện được.

Ý kiến đề nghị đấu giá biển số xe được nêu từ nhiều năm nay nhưng chưa thực hiện được.

Ngày 26/4, tại cuộc họp báo thường kỳ quý I/2017, Bộ Tư pháp đã phúc đáp những vấn đề mà dư luận quan tâm như: đấu giá biển số xe; quy định về sử dụng thiết bị nghe lén do Bộ Công an xây dựng…

Trong tháng 5 phải báo cáo Thủ tướng

Trao đổi về những vướng mắc khiến dự kiến mang biển số xe đẹp ra đấu giá nhằm thu ngân sách chưa thể thực hiện, bà Nguyễn Thị Mai - Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp thông tin: Vấn đề đấu giá biển số xe đẹp đã đặt ra từ năm 2010 - 2011, từ thời điểm đó tới giờ vẫn có hai luồng ý kiến về việc biển số xe là tài sản hay công cụ quản lý nhà nước về trật tự giao thông.

“Khi quan niệm chưa rõ thì không thể đưa biển số xe ra đấu giá được. Mặt khác, theo Điều 80, Luật Giao thông đường bộ hiện nay quy định: cấm mua bán biển số của các phương tiện cơ giới. Chính vì vậy dự kiến đấu giá biển số xe chưa thể thực hiện được. Chúng tôi khẳng định không có gì vướng mắc trong Luật Đấu giá tài sản hiện hành vì luật này chỉ quy định về trình tự đấu giá tài sản. Còn tài sản nào được bán đấu giá thì do luật nội dung chuyên ngành quy định” - bà Mai nói.

Cũng theo bà Mai, Bộ Công an đã xây dựng một đề án, xây dựng cơ chế về bán đấu giá biển số xe đẹp, đề án đang tính đến các phương án. Biển số xe đẹp không đơn giản là tài sản đơn thuần, mà còn là công cụ điều tiết quản lý nhà nước, có giao toàn bộ quyền chiếm đoạt, sử dụng, sở hữu biển số đẹp hay không thì phải tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng, để không ảnh hưởng tới toàn cục là đảm bảo an ninh đô thị.

Thông tin thêm, ông Đỗ Đức Hiển - Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Tư pháp cho biết, hiện nay thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Công an đang chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp xem xét, xây dựng cơ chế về đấu giá biển số xe, báo cáo Thủ tướng trong tháng 5/2017. “Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Bộ Tư pháp sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, các bộ, ngành liên quan trong việc xây dựng, tham gia ý kiến về văn bản, đề án nêu trên” - ông Hiển nói.

Sử dụng thiết bị ghi hình ngụy trang: Nghị định không thể cấm

Mới đây, Bộ Công an đã ban hành, lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Nghị định về điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị. Ngoài các điều kiện về kinh doanh các loại thiết bị này, dự thảo Nghị định cũng quy định: Chỉ cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội được sử dụng thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị phục vụ cho hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng (Điều 4 dự thảo).

Quy định này ngay lập tức gặp phải sự phản ứng của dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng, quy định trên nếu được thông qua sẽ là “rào cản” đối với nhà báo, người dân trong việc thu thập bằng chứng về các hành vi tiêu cực, tham nhũng.

Trước những băn khoăn mà báo chí đặt ra, ông Lê Đại Hải, Phó vụ trưởng Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Bộ Tư pháp cho biết, đây là lần thứ ba dự thảo Nghị định quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị được chuyển tới Bộ Tư pháp để thẩm định. Cụ thể, chiều 25/4, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định dự thảo nghị định này và hiện nay đang hoàn thiện để báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Tại cuộc họp, cũng có nhiều ý kiến băn khoăn xoay quanh nội dung tại khoản 3, Điều 4 dự thảo.

Tuy nhiên, ông Hải khẳng định, quan điểm của Bộ Tư pháp thì nghị định này chỉ được quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh. “Nghị định không điều chỉnh ai được sử dụng thiết bị ghi này. Hiến pháp đã quy định nguyên tắc, công dân được làm điều pháp luật không cấm, muốn cấm phải cấm bằng luật. Thế nên trong dự thảo nghị định này không thể cấm anh A, anh B sử dụng thiết bị A, thiết bị B được. Nếu Luật Báo chí cho phép tác nghiệp như thế nào thì các nhà báo cứ tác nghiệp theo luật”- ông Hải khẳng định.

Ông Hải thông tin thêm, dự thảo Nghị định này đã được cơ quan chủ trì soạn thảo đã “thai nghén”nhiều năm trước. “Bộ Tư pháp cũng thẩm định nhưng Chính phủ chưa ban hành được bởi trước đây nó không nằm trong danh mục ngành nghề kèm theo Luật Đầu tư. Tức là việc kinh doanh phần mềm ngụy trang này chưa có trong danh mục kinh doanh có điều kiện, không phù hợp với luật. Tuy nhiên vừa qua Quốc hội thông qua Luật Đầu tư mới, đưa ngành nghề này vào phụ lục là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, nên Bộ Công an đã hoàn thiện lại dự thảo”- ông Hải nói.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về việc kiểm tra, rà soát các quy định về việc thực hiện đăng ký, cấp biển số xe ô tô, xe máy, Bộ Tư pháp phát hiện Thông tư số 15/2014/TT-BCA còn một số điểm chưa có sự thống nhất dẫn đến việc có thể mở rộng đối tượng cấp biển số xe nền màu xanh, chữ và số màu trắng cho xe hoạt động nghiệp vụ, phục vụ công tác bảo đảm an ninh. Trên cơ sở rà soát, cùng với kiến nghị sửa đổi Thông tư này, Bộ Tư pháp đề nghị Bộ Công an hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định mới của Thông tư số 41/2016/TT-BCA, có hiệu lực từ ngày 1/1/2017 về quy định quy trình đăng ký xe, nhất là các quy định về cấp biển số xe mới, đổi, cấp lại đăng ký, biển số xe, đăng ký sang tên di chuyển xe, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe và quy định bỏ việc chuyển đổi hệ biển số trắng sang biển số xanh và ngược lại.

Dương Lê