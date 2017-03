Sau vụ tấn công bằng xe bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh hôm 22-3, người ta một lần nữa đặt câu hỏi tại sao cảnh sát Anh không được trang bị súng?

Câu hỏi trên được đặt ra mỗi lần Anh ghi nhận một vụ tấn công khủng bố hoặc hành động bạo lực cực đoan. Trả lời cho câu hỏi này, trang News.com.au nêu lý do: phần lớn sĩ quan cảnh sát Anh phản đối việc trang bị vũ khí cho lực lượng an ninh (?!)

Thoạt nghe có vẻ hơi vô lý nhưng cảnh sát Anh không muốn được trang bị vũ khí, một phần là để bảo toàn hiệu ứng “British Bobby” (Cảnh sát Anh) vốn đặt sự tôn trọng giữa nhân viên công vụ và dân chúng làm ưu tiên hàng đầu.

Tuy nhiên, điều này đôi khi để lại những hậu quả đáng tiếc. Chẳng hạn vào năm 2006, 2 nữ cảnh sát không vũ trang bị bắn chết trong lúc thực hiện nhiệm vụ ở miền Bắc nước Anh.

Hai cảnh sát Anh tại hiện trường vụ lao xe ở London hôm 22-3. Một trong hai người không có súng. Ảnh: AP

Theo một cuộc khảo sát do Liên đoàn cảnh sát đô thị Anh (MPF) tiến hành, gần một nửa số người tham gia khảo sát đề nghị đào tạo thêm nhiều chuyên gia về vũ khí. 75% số người được hỏi tin rằng toàn bộ lực lượng cảnh sát Anh nên được cấp súng điện Taser.

Ngoài ra, 1/4 số người được khảo sát cho biết họ muốn cảnh sát được trang bị vũ khí thường xuyên, trong khi 6% tin rằng số lượng cảnh sát Anh cầm súng bảo vệ thủ đô hiện tại vẫn chưa đủ đáp ứng nhu cầu. Chủ tịch MPF Ken Marsh kêu gọi nâng số lượng cảnh sát trang bị vũ khí được huấn luyện đặc biệt lên gấp đôi, tức 16% trong thời gian tới.

Mặc dù vậy, ông Marsh thừa nhận: “Chúng ta phải tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Tiêu chí để sử dụng một khẩu súng ở Anh vẫn được xem là vấn đề khó giải quyết nhất thế giới”.

Cuộc khảo sát do MPF tiến hành hồi tháng 1 cho thấy 26% cảnh sát London muốn được trang bị vũ khí thường xuyên, tăng 6% so với năm trước. Còn người dân Anh từ lâu đã đề nghị cảnh sát của họ được “vũ khí hóa” nhiều hơn. Một cuộc thăm dò về khủng bố trên toàn quốc năm 2004 đã cho kết quả 47% dân chúng ủng hộ cảnh sát Anh trang bị vũ khí so với 48% phản đối.

Phạm Nghĩa (Theo News.com.au)