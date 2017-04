Vào thuê phòng nghỉ tại khách sạn ở huyện Gio Linh (Quảng Trị), 2 người trong nhóm siêu trộm quốc tịch Colombia bị phát hiện do không trình hộ chiếu, trong túi xách đựng đầy tiền.

Chiều 5/4, Công an tỉnh Quảng Trị đã hoàn tất việc bàn giao 2 nghi phạm mang quốc tịch Colombia thuộc nhóm siêu trộm cho Công an Hà Nội tiếp tục điều tra.

5 ngày trước, Jose Aureliano Rosas Pena (55 tuổi) và Fabian Lucero Wilches (35 tuổi, đều mang quốc tịch Colombia) vào thuê phòng nghỉ tại một khách sạn ở xã Gio Quang, huyện Gio Linh.

Chủ khách sạn cho hay 2 người khách ngoại quốc đi taxi vào thuê 2 phòng nghỉ lúc 1h sáng. Họ ở chung một phòng, phòng còn lại cho lái xe taxi ở. Khách yêu cầu được thuê phòng trong 5 giờ.

"Khi được nhân viên khách sạn hỏi hộ chiếu để làm thủ tục ghi sổ lưu trú qua đêm, vị khách lớn tuổi phân bua rằng không mang theo vì giấy tờ đang cất giữ tại TP.HCM", chủ khách sạn kể.

Jose Aureliano Rosas Pena (ảnh bên trái) và Fabian Lucero Wilches bị công an Quảng Trị ập vào phòng nghỉ kiểm tra hành chính. Ảnh: CTV.

Người khách lớn tuổi sau đó nhanh chóng trả tiền thuê phòng trước để lấy lòng nhân viên khách sạn.

Khoảng 2h hôm 31/3, công an huyện Gio Linh ập đến khách sạn để kiểm tra lưu trú 2 vị khách ngoại quốc. Hai người này sau đó mới trình hộ chiếu, giấy tờ cá nhân.

Qua kiểm tra, công an phát hiện 2 vị khách ngoại quốc mang theo một lượng lớn tiền mặt do Ngân hàng Việt Nam phát hành. Cụ thể, Pena mang túi xách đựng 375 triệu đồng trong khi Wilches mang túi xách chứa 364 triệu đồng.

Đối chiếu thông tin do Công an Hà Nội cung cấp trùng khớp với thông tin cá nhân về 2 người ngoại quốc đang bị truy bắt, Công an huyện Gio Linh nhanh chóng phối hợp với công an tỉnh Quảng Trị di lý những người này về trụ sở.

Hơn 700 triệu đồng 2 người khách ngoại quốc mang theo trong túi xách. Ảnh: CTV.

Khai thác nhanh 2 vị khách ngoại quốc, Công an tỉnh Quảng Trị đã xác định được đây là 2 người trong nhóm siêu trộm mà Công an Hà Nội đang truy xét.

Hai ngày trước, cảnh sát phát hiện chiếc xe tay ga được nhóm trộm sử dụng làm phương tiện gây án tại khu vực hồ Hoàng Cầu. Với sự hỗ trợ của nhiều lực lượng, ban chuyên án đã lần ra nơi các nghi phạm tá túc trong thời gian ở Hà Nội.

Kiểm tra căn hộ ở khu đô thị Ciputra, cảnh sát phát hiện 2 người đàn ông mang quốc tịch Colombia cất giấu gần 800 triệu đồng còn nguyên niêm phong của Ngân hàng BIDV chi nhánh Thanh Xuân. Những người này bị đưa về trụ sở công an chỉ ít phút trước khi định bỏ trốn sang Campuchia.

Cán bộ Đội Phòng chống tội phạm trên tuyến, địa bàn trọng điểm, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Hà Nội) lấy lời khai của tên tội phạm người Colombia - Fabian. Ảnh: ANTĐ.

Trước đó, ngày 28/3, Jose Aureliano Rosas Pena và Fabian Lucero Wilches cùng 3 người đồng hương dàn cảnh đâm thủng lốp ôtô dừng đèn đỏ của một người đàn ông ở Hà Nội rồi lấy trộm 1,6 tỷ đồng. Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm trộm người Colombia còn thực hiện khoảng 30 vụ trộm tại nhiều quốc gia khác nhau.

Phương thức gây án của nhóm nghi phạm này giống cách kẻ gian lấy cắp 10.000 bảng Anh, 105 triệu đồng và 30 chỉ vàng tại phố Hàng Tre, quận Hoàn Kiếm, hôm 22/2. Bằng biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã khoang vùng được nhóm trộm mang quốc tịch Colombia, đến Việt Nam bằng đường bộ từ Lào, Campuchia.

Văn Được