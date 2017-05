Trong 6 tháng (từ ngày 1/10/2016 đến nay), Cục An toàn thực phẩm đã xử phạt hơn 4 tỷ đồng các vi phạm về an toàn thực phẩm với 24 cơ sở vi phạm. Trong đó, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiết bị Y tế Minh Bang Việt Nam (Hà Nội) với số tiền phạt lên tới 3,2 tỷ đồng với các vi phạm liên quan đến an toàn thực phẩm.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế ) cho biết: Từ ngày 1/10/2016 đến nay, Cục đã ban hành 24 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 24 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm với tổng số tiền phạt là hơn 4 tỷ đồng, trong đó: 11 cơ sở vi phạm về quảng cáo, 09 cơ sở vi phạm về kiểm nghiệm định kỳ, 04 cơ sở vi phạm nhiều hành vi. Ngoài xử phạt bằng hình thức phạt tiền, Cục An toàn thực phẩm đã buộc các cơ sở nêu trên dừng ngay hành vi vi phạm; tiêu hủy sản phẩm vi phạm; tháo gỡ các nội dung quảng cáo sai quy định; thực hiện kiểm nghiệm định kỳ đối với các sản phẩm đang kinh doanh đồng thời hướng dẫn các cơ sở thực hiện đúng các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm. Cơ sở bị phạt với số tiền lớn nhất là Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiết bị Y tế Minh Bang Việt Nam (Hà Nội) với số tiền phạt lên tới 3,2 tỷ đồng với các vi phạm: Không duy trì việc kiểm nghiệm sản phẩm định kỳ theo quy định đối với sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Uy Mãnh Nang; Sản xuất lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Uy Mãnh Nang, số lô: 0116, NSX: 20/01/2016, HSD: 19/01/2019 không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng; Bán ra thị trường lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Uy Mãnh Nang, số lô: 0116, NSX: 20/01/2016, HSD: 19/01/2019 có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng. Dưới đây là danh sách một số các cơ sở vi phạm đã bị xử phạt hành chính với số tiền lớn trong số 24 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm do Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cập nhật: Công ty Cổ phần Triệu Sơn (Hà Nội) phạt 65 triệu vì quảng cáo khi chưa được xác nhận nội dung, gây hiểu lầm có tác dụng chữa bệnh. Công ty Cổ phần thương mại Tân Tiến Phát (Hà Nội) bị phạt 120 triệu vì sản xuất, bán 05 lô sản phẩm vi phạm quy định về nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa; Khu vực sản xuất thực phẩm không có điều kiện an toàn thực phẩm; Sử dụng nước không đạt quy chuẩn để sản xuất thực phẩm; Sản xuất 08 lô sản phẩm thực phẩm không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật/quy định an toàn thực phẩm; Bán 02 lô sản phẩm thực phẩm không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật/quy định an toàn thực phẩm; Sử dụng phụ gia thực phẩm thuộc danh mục được phép sử dụng nhưng vượt giới hạn cho phép. Công ty Cổ phần dược phẩm Đại Y (Hà Nội) bị phạt gần 110 triệu do không đảm bảo điều kiện sản xuất; kinh doanh 22 lô sản phẩm vi phạm nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa, bán sản phẩm không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố; không duy trì kiểm nghiệm theo quy định. Công ty Cổ phần kinh doanh và Thương mại Nguyên Sinh (Hà Nội) bị phạt hơn 84 triệu do nhiều hành vi không duy trì kiểm định sản phẩm định kỳ. sản xuất và bán không phù hợp với tiêu chuẩn công bố. Minh Trang