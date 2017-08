Tớ là Linh, từng đạt giải hoa khôi trong cuộc thi nữ sinh tài năng thanh lịch của quận đấy. Nói thế để các cậu biết nhan sắc của tớ cũng không phải dạng vừa đâu. Nhưng đó là quá khứ 1 năm trước thôi, giờ mặt như bãi chiến trường ghê lắm, nào mụn, nào vết thâm lại điểm thêm vài phần sẹo rỗ, huhu.

Từ hành trình gian nan của Hotgirl mặt mụn.

Ban đầu tớ nghĩ là do chế độ sinh hoạt linh tinh của tớ, kiểu ham hố ăn nhiều thịt ít rau, toàn trái cây nóng nên cơ thể phản ứng. Thế là cố nén thèm, nuốt hết nước miếng vào trong, không ăn mít, không ăn vải, không thịt nướng, chỉ ăn rau xanh và uống nước lọc. Miệt mài như vậy cả tuần trời mà đống mụn cũ cũng không thấy xẹp xuống, mà cái mới đã rộn ràng mọc lên, điên hết cả người!

Hết sức chịu đựng, tớ đi da liễu khám. “Kết luận: Viêm da, bít lỗ chân lông, nhiễm khuẩn” và kê cho tớ kháng sinh về uống. Uống thuốc 3 ngày thì thấy độ sưng giảm rõ rệt nhưng mụn không mất hẳn mà vẫn nhô lên một chút như phần thịt thừa và dần chuyển sang thâm, thâm đen thâm xì, thâm tàn hại, hu hu.

…đến tia sáng cuối đường hầm cho làn da phẳng mịn quay trở lại…

Linh tự tin, tươi cười rạng rỡ trong lần đi dã ngoại.

Đường cùng, tớ post lên FB và lội khắp các nhóm chị em hỏi kinh nghiệm các đại tỷ cao nhân về kinh nghiệm trị mụn ẩn, mụn li ti và thâm sẹo. Các chị đại liền cười vào mũi, chê tớ lạc hậu giờ này còn bị bọn mụn làm cho đau khổ. Các chị đại đã khống chế được chúng rồi, vì chị nào cũng có một tube Nacurgo Gel, bán ngoài hiệu thuốc lớn.

Ù té ra hiệu thuốc đầu phố tớ cũng sắm được 1 tube Nacurgo Gel cho bằng chị bằng em.

Ban đầu tớ ko dám bôi cả mặt như các chị hướng dẫn, chỉ khẽ khàng bôi lên cái mấy vùng da đầy mụn li ti để thử nghiệm. Thế quái nào mà sau 2 đêm mụn lại xẹp lép xuống, hết đỏ, hết sưng, chờ 4 ngày sau nữa cũng không thấy thâm.

Đang sướng ngất ngây con gà tây với hiệu quả trị mụn của Nacurgo Gel, tớ hăm hở bôi khắp mặt kiểu dưỡng da buổi tối luôn, để “tiêu diệt tận gốc lũ thâm và sẹo rỗ” đúng như lời các chị đi trước. Nhưng tớ lại bị một phen rơi nước mắt phải cầu cứu các chị đại lần 2 chỉ vì: “Đúng là mụn đang chuẩn bị lên thì chắc chắn không ló mặt, mụn đã lên rồi thì sau 2 đêm là xẹp lép, nhưng vết thâm với sẹo rỗ bị lâu rồi thì bôi cả tuần vẫn chưa sạch, vì sao?”

Được giải thích cặn kẽ, tớ mới thấm nhuần rằng: “Thâm và sẹo rỗ là các dạng tổn thương da sâu hơn và dai dẳng, Nacurgo Gel cần có thời gian để thẩm thấu, dần tiêu diệt hắc sắc tố melanin gây vết thâm, đồng thời sắp xếp lại các sợi collagen và elastin để phục hồi sẹo rỗ”. Hóa ra lũ thâm cần một vài tuần và lũ sẹo rỗ sẽ phải kiên trì hơn nữa.

Vì sao lại thế, tại vì sao lại thế?

Đến giờ này tớ cũng chẳng hiểu tại sao sản phẩm Nacurgo Gel này lại có tác dụng như thế, mà cũng chẳng buồn tìm hiểu luôn. Chỉ cần biết các thành phần của nó hoàn toàn tự nhiên và nhập khẩu từ Pháp, được đăng kí hợp pháp tại Việt Nam, an toàn tuyệt đối và cực hiệu quả là tớ cứ dùng thôi, he he!

Giờ mặt tớ lại xinh rồi nhá. Hết tuổi thi nữ sinh thanh lịch rồi nhưng mà mặt đẹp da mịn lúc nào cũng là lợi thế cực kì, không chỉ trong cuộc sống hằng ngày mà còn trong cuộc việc, trong tình yêu.

Nacurgo Gel – Thành tựu chữa Thâm – Sẹo do mụn đến từ nước Pháp.

Thấu hiểu Thâm – Sẹo rỗ sau mụn là một dạng tổn thương da khó tự phục hồi, các nhà khoa học trên thế giới đã dành nhiều năm tìm tòi, khắc phục. Và thành tựu nghiên cứu mới nhất đến từ nước Pháp – bộ đôi tinh chất thảo dược Allium Cepa & Centella Asiatica trong sản phẩm Nacurgo Gel đã đem lại hiệu quả cảm nhận rõ rệt và an toàn cả với da nhạy cảm. Bộ đôi dược chất này khi kết hợp với tỷ lệ độc đáo trong điều kiện tiêu chuẩn riêng được chứng minh cho tác dụng hiệp đồng đáng kinh ngạc:

Nacurgo Gel – Thành tựu giảm thâm sẹo do mụn hiệu quả.

Cơ chế tác động của Nacurgo Gel trên Thâm- Sẹo do mụn:

* Phá hủy và ức chế hình thành Hắc sắc tố Melanin dưới da, làm mờ vết thâm cũ và ngăn chặn quá trình đổi màu da sau mụn, trên các tổn thương da, trên sẹo hay viêm nhiễm.

* Kiểm soát sự phát triển đồng đều của Collagen và Elastin, tăng độ bền kéo của da, không chỉ giúp làm phẳng dần các vết sẹo lồi, lõm, sẹo rỗ mà còn tái tạo hiệu quả làn da khỏe mịn sau tổn thương, viêm nhiễm.

Bên cạnh đó, Nacurgo Gel còn chứa tinh nghệ trắng Tetra Hydro Curcumin hiệu quả trị Thâm – Sẹo gấp 10 lần tinh nghệ thường mà không để lại màu vàng khó chịu trên da.

