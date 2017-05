Trong lúc loay hoay mở cửa cổng vào nhà thì bất ngờ có 2 đối tượng chạy xe gắn máy áp sát, giật túi xách trên xe nạn nhân bỏ chạy

Ngày 4-5, Công an TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết đã tiến hành bắt giữ 2 nghi phạm gây ra vụ cướp giật tài sản táo tợn ngay tải cổng nhà của một phụ nữ với số tiền và tài sản trị giá trên 65 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 2-5, chị Nguyễn Thị Cẩm H (trú phường Thủy Xuân, TP Huế) vừa đi làm về, đang dựng xe gắn máy trước cổng để mở cửa vào nhà thì bất ngờ có 2 đối tượn bịt mặt, điều khiển xe gắn máy áp sát giật lấy túi xách treo trên xe của mình. Trong túi xách của chị H có gần 58 triệu đồng tiền mặt và 2 nhẫn kim loại, tổng trị giá 65 triệu đồng.

Đối tượng Long (bên phải) tại cơ quan công an

Nhận được tin báo của bị hại, Công an TP Huế, Công an phường Thủy Xuân nhanh chóng có mặt tại hiện trường xác minh vụ việc, soát xét các đối tượng nổi cộm để làm rõ. Bằng các nghiệp vụ, rạng sáng ngày hôm sau (3-5), lực lượng công an đã xác định được nghi phạm gây ra vụ cướp giật là Nguyễn Bảo Long (SN 1999) và Mai Văn Xuân (SN 1996), đều trú phường Thủy Xuân, TP Huế. Cơ quan công an đã nhanh chóng bắt giữ 2 đối tượng này, đồng thời thu giữ trên người và tại nhà nghi phạm Long số tiền 53,5 triệu đồng cùng 2 nhẫn kim loại.

Tại cơ quan công an, cả 2 nghi phạm nói rằng mục đích cướp tài sản là có tiền tiêu xài nên đã dùng xe gắn máy tháo biển số, vỏ xe tránh phát hiện khi thực hiện hành vi của mình.

Q.Nhật