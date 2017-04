Trong khi giá vé máy bay những ngày 25-27/4 vẫn ở mức bình thường thì chỉ sang đến ngày 28/4, mức giá đã hơn gấp đôi cho nhiều chặng bay, cả nội địa và quốc tế.

Chị Lan Phương (Đống Đa, Hà Nội) cho hay do chậm quyết định điểm đến trong dịp nghỉ lễ nên gia đình chị lỡ cơ hội mua vé máy bay giá rẻ. "Cả gia đình 4 người lên kế hoạch đi Bangkok (Thái Lan), nhưng giờ giá vé đã lên tới hơn 5 triệu đồng một người. Cả gia đình chỉ riêng tiền vé máy bay đã hơn 20 triệu đồng," chị Phương than thở. Chị rút kinh nghiệm năm sau sẽ đặt vé sớm.

Giá vé máy bay các tuyến nội địa và quốc tế đi khu vực đều tăng mạnh trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5. Ảnh minh họa: JST.

Không được may mắn như chị Phương, gia đình chị P. Ly (Hai Bà Trưng, Hà Nội) không kịp mua vé giờ tốt đi Nha Trang, khiến cả nhà phải mua vé xuất phát từ Hà Nội lúc 3h30 chiều.

"Hết vé sáng coi như mất một buổi vui chơi ở Nha Trang, nghỉ lễ đếm từng ngày nên bỏ nửa buổi cũng thấy tiếc", chị Ly nói.

Trên nhiều chặng bay nội địa, giá vé khứ hồi dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 đã tăng vọt, nhiều chặng tăng tới 2,5 lần do nhu cầu di chuyển đường hàng không của người dân tăng đột biến.

Cụ thể, những chặng nội địa phổ biến như Hà Nội - Nha Trang, Hà Nội - Đà Nẵng, TP.HCM - Đà Nẵng đều ghi nhận mức tăng mạnh về giá vé ở mọi hãng hàng không khai thác. Nhiều tuyến bắt đầu hết vé ở một vài khung giờ.

Đơn cử, trên chặng Hà Nội - Nha Trang, giá vé khứ hồi đã tăng hơn gấp đôi so với mức vé các ngày 25-27/4. Vé khứ hồi trên chặng này rẻ nhất ở mức 4,8 triệu đồng do Jetstar Pacific cung cấp, đắt nhất ở mức 11,7 triệu USD do Vietnam Airlines cung cấp. Những ngày thấp điểm, mức giá khứ hồi trên chặng này được các hãng hàng không giá rẻ khai thác chỉ ở mức 1,8 triệu đồng.

Những chuyến giờ đẹp dịp này cũng xuất hiện tình trạng hết vé hoặc vé giá cao hơn khoảng 200.000-500.000 đồng so với những chuyến giờ không thuận lợi.

Giá vé khứ hồi chặng Hà Nội - Nha Trang dịp 30/4-1/5 đã cộng thuế phí của các hãng hàng không đang khai thác chặng. Ảnh: Skyscanner.

Không chỉ các tuyến nội địa, tình trạng tương tự cũng diễn ra trên những tuyến đi quốc tế.

Vé từ các thành phố lớn như Hà Nội hay TP.HCM đi các thành phố du lịch lớn trong khu vực như Thái Lan, Singapore, Malaysia... hiện tăng ít nhất 1,5-2 lần.

Trao đổi với báo chí, các hãng hàng không cho biết đã tăng cường thêm chuyến bay để phục vụ nhu cầu di chuyển của người dân trong dịp nghỉ lễ. Cụ thể, hãng đã tăng thêm 175 chuyến bay một chiều trên 8 đường bay nội địa, chủ yếu trên các đường bay giữa Hà Nội và TP.HCM đi các điểm du lịch như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc.

Ngô Minh