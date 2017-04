Bao Anh Do được coi là đối thủ đáng gờm của Nguyễn Thị Thành tại Miss Eco International 2017. Cô mang trong mình dòng máu Việt và là đại diện cho Mỹ tại cuộc thi này.

Bên cạnh những thông tin về việc chân dài Nguyễn Thị Thành đi thi nhan sắc chưa được sự cho phép của Cục NTBD mặc dù cục này đã có lệnh triệu tập hỏa tốc, cuộc thi Miss Eco International 2017 gây sự chú ý đối với cộng đồng người Việt khi báo giới chú ý tới một người đẹp khác mang trong mình dòng máu Việt.

Bao Anh Do sở hữu làn da nâu và khuôn mặt sắc sảo

Đó là Bao Anh Do, cô đại diện cho Mỹ tại Miss Eco International 2017. Các thông tin về tuổi cũng như số đo của Bao Anh Do chưa được tiết lộ nhiều. Trên trang web của cuộc thi Miss U.S International 2015 – cuộc thi cô đạt Á hậu 1, Bao Anh Do được giới thiệu là người đẹp đại diện cho các bang miền Nam nước Mỹ.

Trước đó, Bao Anh Do từng là người giành danh hiệu Miss Jupiter Teen USA 2009, lọt top 5 Miss Florida Teen USA 2009, chiến thắng Miss Vietnam Florida 2010.

Được biết, Bảo Anh là cô gái Việt Nam đầu tiên đại diện cho nước Mỹ tham dự cuộc thi này.

Cùng ngắm vẻ đẹp bốc lửa của Bao Anh Do - đối thủ Nguyễn Thị Thành tại cuộc thi Miss Eco International 2017.