Nhiều fan hâm mộ tỏ ra tò mò về khối tài sản của cặp đôi Khởi My và Kelvin Khánh khi hai người này về sống chung một nhà.

Thông tin Khởi My và Kelvin Khánh làm đám hỏi khiến không ít fan hâm mộ bất ngờ. Nhiều người đặt câu hỏi thú vị về khối tài sản của cặp đôi này khi về sống chung với nhau sẽ như thế nào.

Dù không thường xuyên khoe hàng hiệu đắt tiền, nhà sang trọng như nhiều sao nổi tiếng khác nhưng fan hâm mộ cũng thừa biết Khởi My giàu có như thế nào.

Khá trẻ tuổi nhưng Khởi My rất nổi tiếng ở trong và ngoài nước. Ca hát, làm MC và tham gia nhiều chương trình nghệ thuật, mức cát sê của Khởi My dao động trên dưới 30 triệu đồng cho một sự kiện ở TP HCM. Cát xê của Khởi My tăng "chóng mặt" kể từ sau khi cô dành nhiều thắng lợi trong các cuộc thi truyền hình.

Fanpage Khởi My có hơn 10 triệu người like và giá mỗi bài đăng ở mức 1712 USD (38 triệu đồng), một con số không hề nhỏ.

Khởi My hiện sống chung với mẹ trong một ngôi nhà vô cùng ấm cúng, gọn gàng, hiện đại và vô cùng đầy đủ tiện nghi ở Sài Gòn.

Một góc phòng đáng yêu của Khởi My.

Nam ca sĩ Kelvin Khánh cũng nổi tiếng trong làng showbiz Việt.

Nhưng cuộc sống của anh rất giản dị khiến nhiều người bất ngờ. Hiện tại Kelvin Khánh sống cùng bố mẹ, anh chàng cũng không sắm xế hộp bạc tỷ.

Nhiều hình ảnh cho thấy ngôi nhà của Kelvin Khánh đơn giản như nhiều ngôi nhà khác ở Sài Gòn.

Một góc phòng của Kelvin Khánh được trang trí cá tính.

Theo nhiều đánh giá, khối tài sản hiện tại của cặp đôi này được cho là khá "đình đám" ở trong làng Vbiz. Ảnh: FBNV.