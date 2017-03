Cường Đô la cô đơn trên biển vắng,Liệu Trường Giang có ghen khi nhìn thấy những hình ảnh thân mật này của bạn gái?

Mới đây, Nhã Phương quay livestream trên trang cá nhân tại một phòng thu. Chuyện không có gì đáng nói nếu như cô không thoải mái tình tứ, thân mật bên một đồng nghiệp nam. Điều này khiến nhiều fan hâm mộ không khỏi bức xúc. Bên dưới phần bình luận, nhiều khán giả cũng phản đối, cho rằng dù là anh em hay bạn bè thân thiết đến mức nào, Nhã Phương cũng không nên có những cử chỉ quá thân mật như vậy đặc biệt là khi cô đang công khai hẹn hò với danh hài.

Sau tin đồn quay lại với vợ cũ Hồ Ngọc Hà, Cường Đô la đăng tải hình ảnh anh đang tạo dáng khá sành điệu trên chiếc ca nô sang chảnh. Theo đó, chàng đại gia phố núi bày tỏ: "Cuối tuần vui vẻ nhé tất cả bạn bè của tôi" khiến bạn bè của anh thích thú. Bức ảnh đại gia phố núi đăng tải nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Rất nhiều người dành cho ông bố trẻ lời ngợi khen cũng như sự ngưỡng mộ về "chất chơi" của anh. Đồng thời, không ít người cho rằng, có lẽ đây là thú vui mới của anh sau bao sóng gió tình cảm. Tuy nhiên, cũng có nhận xét rằng bức ảnh của vị gia trẻ tuổi trông khá buồn, giống như tâm trạng của những người mới trải qua đổ vỡ trong tình yêu.

Dù con trai đã gần 2 tuổi nhưng ca sĩ Vy Oanh chưa một lần công khai danh tính chống đại gia với công chúng. Mới đây, cô bất ngờ chia sẻ về lý do giấu kín chồng bấy lâu nay. Nữ ca sĩ tâm sự lựa chọn như thế vì muốn giữ gìn hạnh phúc riêng của mình. Làm nghệ sĩ nói hay làm điều gì cũng có hai luồng ý kiến trái chiều. Dù bạn có tốt đến đâu thì một vài cá nhân cũng sẽ “bới lông tìm vết” để tìm khuyết điểm. Hơn nữa ông xã Vy Oanh là người làm kinh doanh nên cũng không hứng thú với thế giới showbiz. Anh trầm tính và không cảm thấy thoải nếu cuộc sống riêng tư được nhiều người biết đến, bàn tán quá nhiều.

Người hâm mộ không khỏi lo lắng trước thông tin ca sĩ Nhật Kim Anh gặp tai nạn trên đường đi diễn. Theo đó, khi Nhật Kim Anh đang trên đường đi diễn ở Bến Tre thì bị tai nạn. Chiếc xe bị hỏng nặng, bể phần đầu và bánh, tuy nhiên rất may Nhật Kim Anh và trợ lý vẫn bình an vô sự. Sau đó, nữ ca sĩ vẫn tiếp tục chạy đến điểm diễn như kế hoạch. Trợ lý của cô là người ở lại làm việc với công an.