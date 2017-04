Ngày 18.4, thông tin từ ông Nguyễn Ngọc Phước - Trưởng Công an xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu, Nghệ An - cho biết: Hiện đã giao người phụ nữ bị người dân nghi là kẻ thôi miên lừa tiền cho Công an huyện Diễn Châu xử lý.

Clip được nhiều người quan tâm, xôn xao dư luận (ảnh chụp màn hình clip) Theo đó, vào sáng 18.4, cộng đồng mạng Nghệ An xuất hiện clip hàng trăm người dân vây bắt người phụ nữ nghi là kẻ thôi miên, lừa tiền. Chỉ trong một thời gian ngắn, clip này đã nhận được hàng chục nghìn lượt xem và hàng trăm lượt chia sẻ, gây xôn xao dư luận. Thông tin ban đầu được biết, vào khoảng 8h sáng 18.4, một người phụ nữ đã đến “trò chuyện” với một người dân trú xóm 10, xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu. Quá trình nói chuyện, người dân đã nghi ngờ người phụ nữ này đang dùng thuật thôi miên để lừa tiền. Ngay sau đó, người dân đã truy hô và vây bắt người phụ nữ trên. Khi bắt được người phụ nữ, nhiều người dân đã định lao vào hành hung, tuy nhiên Công an xã Diễn Hạnh đã can ngăn kịp thời. Hiện chưa rõ về hành vi của người phụ nữ trên, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ. DOANH NHÂN