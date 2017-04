Trước đó, một vụ cướp táo tợn xảy ra tại địa bàn xã Hồng Lĩnh. Kẻ trộm đột nhập vào tiệm vàng của anh Hoài Nam, lấy đi nhiều đồ trang sức bằng vàng, trị giá lên tới hàng tỷ đồng.

Dựa theo camera ghi lại hình ảnh vụ trộm, công an đã truy ra đối tượng gây án và tiến hành vây bắt. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào lúc 15h ngày 28/4, Công an Thị xã Hồng Lĩnh đã phối hợp với Công an Thành phố Vinh tổ chức vây ráp và bắt giữ đối tượng Dương Văn Vượng (SN 1986, trú tại xóm 6, xã Hưng Chính, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An).

Đối tượng và tang vật thu giữ được (Ảnh: VOV)

Tại cơ quan điều tra, Dương Văn Vượng đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình. Hiện vụ việc đang được Công an Thị xã Hồng Lĩnh điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vượng là đối tượng đã có 7 tiền án về tội cướp tài sản, trộm cắp tài sản, đánh bạc, mới ra tù về địa phương từ cuối tháng 1/2017.

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ được nhiều tang vật vụ án bao gồm: 4 dây chuyền, 9 vòng kiềng đeo cổ, 38 vòng tay, 5 mặt dây chuyền, 5 móng, răng thú, 2 lắc chân, 13 nhẫn, 25 chiếc hoa tai đều bằng vàng; 1 xe mô tô nhãn hiệu Sirius; 2 xà cậy bằng sắt cùng một số vật dụng khác.

