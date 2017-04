Mâu thuẫn tại cuộc nhậu, Vi Văn Nuôi bất ngờ dùng dao đâm chết bạn nhậu, trú tại xã Tam Quang, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Sau đó, tên này cầm dao chạy sang nhà hàng xóm cố thủ.

Tối 27/4, ông Quang Văn Mạo, Trưởng Công an xã Tam Quang, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng , khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h cùng ngày, Vi Văn Nuôi (45 tuổi), trú tại xã Lạng Khê, huyện Con Cuông đến nhà anh Vi Văn Ph., trú tại bản Tân Hương, xã Tam Quang, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An để uống rượu.

Trong cuộc nhậu , giữa Nuôi và anh Ph. xảy ra mâu thuẫn. Bất ngờ, Nuôi đâm anh Ph. gục xuống đất, rồi cầm dao bỏ chạy sang nhà hàng xóm cố thủ.

Nhận được tin báo, Công an xã Tam Quang, Công an huyện Tương Dương và các trinh sát Đồn Biên phòng Tam Quang (thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An) kịp thời có mặt, phong tỏa hiện trường, vây bắt đối tượng .

Sau hơn 1 giờ đồng hồ khép chặt vòng vây, lực lượng chức năng đã khống chế, tước vũ khí và bắt giữ thành công đối tượng Vi Văn Nuôi.

Hiện, vụ việc đang được CQĐT tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xuân Chinh