Thấy nhóm thanh niên lạ vào bản chơi, Sĩ cùng với nhóm trai bản chặn đánh. Không đánh được, Sĩ đốt trụi hai chiếc xe máy cho bõ tức.

Ngày 8/3, thông tin từ cơ quan điều tra Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết, đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lang Vi Sĩ (SN 1998, trú tại xã Đôn Phục, Con Cuông, Nghệ An) về hành vi hủy hoại tài sản của người khác.

Lang Vi Sĩ tại cơ quan điều tra.

Đêm 25/2, Lang Vi Sĩ cùng một số thanh niên trong bản bắt gặp một nhóm thanh niên ở xã Mậu Đức, huyện Con Cuông vào bản mình chơi. Biết nhóm này vào bản mình tán gái, nhóm Sĩ chặn đánh, nhưng vì nhóm kia đông hơn đánh trả nên nhóm Sĩ bỏ chạy.

Lúc này Sĩ nghe nhóm bạn nói nhóm kia gửi xe máy tại một gia đình trong bản nên nảy sinh ý đồ đốt xe máy cho hả giận. Ngay sau đó, Sĩ lẻn vào nhà châm lửa đốt cháy trụi 2 chiếc xe máy, thiệt hại khoảng 40 triệu đồng.

Hai chiếc xe máy của nhóm thanh niên bị Sĩ đốt trụi vì dám vào bản tán gái.

Đốt xe xong Sĩ về nhà ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Vụ việc được trình báo cơ quan công an, Sĩ bị bắt giữ sau đó.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ, xử lý theo trình tự của pháp luật./.

CTV Nhật Minh/VOV.VN