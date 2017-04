Giá vàng, dầu, chứng khoán… biến động khá mạnh trong mấy ngày qua.

Những ngày gần đây, cả người dân và giới kinh doanh vàng trong nước đã chứng kiến “cơn bốc hỏa” trên thị trường vàng. Đây được xem là hiện tượng hiếm có kể từ sau ngày vía Thần tài hồi tháng Giêng đến nay.

Nhà đầu tư ngỡ ngàng

Từ mức chỉ quanh ngưỡng 36,6 triệu đồng/lượng được duy trì trong nhiều tháng, sau năm phiên tăng giá liên tiếp, đến cuối tuần vừa qua giá bán vàng miếng đã chinh phục mức 37,4 triệu đồng/lượng.

Thậm chí chỉ trong vòng một giờ đồng hồ sáng thứ Bảy (15-4), bảng giá vàng liên tục thay đổi đến bốn lần. Diễn biến tăng giá nhanh và mạnh ở phiên giao dịch trên khiến nhiều nhà đầu tư ngỡ ngàng.

Tuy nhiên, sau chuỗi ngày tăng giá phi mã, đến hôm qua (17-4), giá vàng trong nước có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong khi đó, trên thị trường thế giới, giá vàng vẫn đang duy trì xu hướng tăng. Trong phiên giao dịch sáng 17-4, giá vàng châu Á đã chạm mức cao nhất trong vòng năm tháng. Điển hình tại thị trường Ấn Độ có thời điểm giá vàng giao ngay đã tăng 0,7%, lên 1.293,90 USD/ounce.

Lý giải nguyên nhân giá vàng tăng bất thường, nhiều chuyên gia cho rằng do lo ngại tình hình bất ổn tại Triều Tiên, Syria gia tăng. Mỗi khi có bất ổn về địa chính trị, nhà đầu tư thường tìm đến kim loại quý nhiều hơn nhằm bảo đảm tài sản an toàn.

Chị Thủy Anh, chủ tiệm kinh doanh vàng trên đường Nguyễn Duy Trinh, quận 2, TP.HCM, nhận xét: “Mấy ngày qua, giao dịch trên thị trường vàng khá sôi động. Khách hàng đi mua chủ yếu vì tâm lý lo sợ giá vàng thế giới sẽ còn tiếp tục tăng cao”.

Đại diện Công ty PNJ cũng cho hay trong hai ngày cuối tuần số lượng giao dịch tăng khoảng 40% so với những ngày bình thường. Tuy nhiên, chủ yếu là các khách hàng mua bán nhỏ lẻ, trong đó lượng khách bán chốt lời với số lượng cao nhất cũng chỉ 8-10 lượng.

Chuyên gia kinh tế Phan Dũng Khánh nhận định thị trường vàng trong nước đang chịu áp lực từ những căng thẳng địa chính trị trên thế giới. Song nếu giới kinh doanh đẩy giá vàng trong nước lên cao mà người mua ít hơn người bán thì buộc các tiệm kinh doanh vàng phải giảm giá để cân bằng cung cầu và giảm rủi ro cho doanh nghiệp.

Hơn nữa, thị trường vàng luôn là nơi tiềm ẩn những điều bất ngờ, khó lường và khó đoán định. Do vậy, nhà đầu tư cần hết sức cẩn trọng.

Giá vàng miếng SJC từ đầu tháng 4 đến nay đã tăng khoảng 850.000 đồng/lượng. Ảnh: HTD

Bán chốt lời là thượng sách

Bà Trần Thị Hằng, quận Phú Nhuận, TP.HCM kể hồi đầu tháng 1-2017 bà mua vàng nhẫn với giá 33 triệu đồng/lượng. Cuối tuần qua, khi thấy giá vàng nhẫn tăng lên 35,63 đồng/lượng, bà lập tức bán ngay.

“Sau ba tháng, bán năm lượng vàng nhẫn 999,9% tôi đã lời khoảng 13 triệu đồng. Hơn nữa, vàng nhẫn có tính thanh khoản cao và tiệm cận với giá thế giới nên mua bán dễ dàng hơn” - bà Hằng nói.

Quả thật so sánh vàng miếng và vàng nhẫn cùng thời điểm từ đầu năm đến nay cho thấy: Những ai đầu tư vàng nhẫn lời to, trong khi nếu mua vàng miếng SJC thì lợi nhuận đạt được không đáng kể. Bởi đầu năm nay, giá vàng nhẫn chỉ quanh mốc 33 triệu đồng/lượng nhưng ở thời điểm hiện tại đã lên tới 35,6 triệu đồng/lượng.

Như vậy cùng một lượng vàng, cùng đầu tư một thời điểm nhưng đến nay vàng nhẫn đạt lợi nhuận thấp nhất cũng hơn 2,5 triệu đồng/lượng trong khi vàng miếng chỉ khoảng 700.000-800.000 đồng/lượng.

Hiện giá vàng đang tiếp tục được hỗ trợ mạnh từ các thông tin liên quan tới bất ổn chính trị tại Triều Tiên, Syria. Nhiều chuyên gia dự báo các dấu hiệu căng thẳng chính trị chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, kèm với đó Tổng thống Mỹ Trump kêu gọi giảm giá đồng USD sẽ càng khiến thị trường vàng đi lên.

Tuy nhiên, trước những biến động khó lường của giá vàng, ông Phan Khánh Trọng, phòng Kinh doanh vàng PNJ, cho rằng: Nhà đầu tư mua vàng vào thời điểm này, kể cả mua đầu tư hay mua theo kiểu của để dành cũng vô cùng rủi ro. Bởi giá có thể lên bất chợt nhưng xuống cũng rất nhanh và người mua sẽ là người thiệt thòi nhiều nhất.

Ông Trọng khuyến cáo: “Kinh nghiệm cho thấy là những thời điểm vàng tăng giá thì nên bán nhiều hơn là nên mua. Khi thị trường vàng tạo sóng lớn như những ngày vừa qua, bán chốt lời là thượng sách”.

Giá xăng dầu tăng

Thị trường dầu mỏ thế giới đã trải qua tuần tăng giá thứ ba liên tiếp. Đặc biệt giá các mặt hàng xăng dầu thành phẩm biến động khá mạnh. Chẳng hạn ngày 12-4, giá xăng RON92 đã vượt mức 67 USD/thùng, cao nhất trong vòng hai tháng qua. Các mặt hàng DO, dầu hỏa cũng ở tình trạng tương tự.

Theo tính toán của một số doanh nghiệp xăng dầu, giá cơ sở (hình thành bởi giá nhập khẩu, thuế, phí…) hiện cao hơn giá bán lẻ khoảng 500-600 đồng/lít. Như vậy, trong kỳ điều hành tới đây, giá bán lẻ xăng dầu trong nước có thể sẽ tăng.

Điều hiếm thấy với USD

Ngày hôm qua, một lần nữa giá USD tại các ngân hàng lại cao hơn khoảng 20-50 đồng so với giá USD giao dịch tại thị trường tự do. Đây là hiện tượng hiếm gặp tại Việt Nam, bởi thông thường giá USD trên thị trường tự do thường cao hơn so với giá giao dịch trong hệ thống ngân hàng.

Cụ thể, trên thị trường tự do, giá USD mua vào, bán ra quanh ngưỡng 22.680-22.700 VND/USD, giảm 10 đồng so với phiên trước. Trong khi đó, giá USD tại các ngân hàng lại đồng loạt điều chỉnh tăng mạnh lên mức 22.680-22.750 VND/USD. Mức giá này cao hơn 25 đồng so với chốt phiên cuối tuần qua và cao hơn tới 50 đồng so với giá USD ngoài thị trường tự do. Một số chuyên gia dự báo tỉ giá thời gian tới vẫn diễn biến rất khó lường và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Trên thị trường thế giới, đồng USD đã yếu đi so với đồng yen của Nhật Bản và rơi xuống mức thấp nhất trong vòng năm tháng qua.

_____________________________

Chứng khoán mất điểm

Ngày 17-4, chỉ số VN-Index mất điểm do chịu tác động bởi sự căng thẳng chính trị xảy ra tại nhiều nơi trên thế giới. Cụ thể, đóng cửa phiên giao dịch đầu tuần mới, VN-Index giảm 7,62 điểm, xuống 710,83 điểm với 82 mã tăng và có tới 182 mã giảm. HNX-Index giảm tới 1,34 điểm, xuống 88,3 điểm khi chỉ có 58 mã tăng trong khi có tới 103 mã giảm.