Ít lâu nữa, thần đồng một thời Phạm Văn Quyến sẽ trở lại với đời sống bóng đá khi đăng ký tham dự khóa học HLV bóng đá chứng chỉ C do Liên đoàn bóng đá châu Á - AFC tổ chức.

Văn Quyến từng là một trong những cầu thủ tài hoa nhất mà bóng đá Việt Nam đã sản sinh ra. Tỏa sáng từ khi mới 16-17 tuổi, Văn Quyến đã nhanh chóng bước lên đỉnh vinh quang của bóng đá Việt với rất nhiều thành tích và mỹ từ khi được nhắc đến. Tuy vậy sự nghiệp của cựu tuyển thủ quốc gia này đã đi xuống khi anh tham gia bán độ tại SEA Games 23.

Thần đông 1 thời của bóng đá Việt Nam có thể trở thành HLV trong tương lai.

Trở lại thi đấu sau khi hết hạn cấm, Văn Quyến đã không thể lấy lại phong độ đỉnh cao và nhanh chóng giải nghệ. Tuy vậy, NHM sắp tới có thể được chứng kiến Văn Quyến tái xuất đời sống bóng đá Việt với một vai trò hoàn toàn mới: HLV.

Được biết, Văn Quyến đã đăng ký tham dự khóa học HLV bóng đá chứng chỉ C do Liên đoàn bóng đá châu Á - AFC tổ chức. Khóa học sẽ bắt đầu từ ngày 7.3 và kết thúc vào ngày 19.3 tới. Với chứng chỉ C, Văn Quyến sẽ chưa thể cầm quân tại giải lớn như V.League nhưng anh hoàn toàn có thể dẫn dắt các lứa U ở những đội trẻ.

Với tuổi đời còn trẻ so trong nghiệp HLV, chắc chắn anh sẽ còn nhiều thời gian để rèn rũa và phát triển sự nghiệp nếu quyết tâm theo đuổi con đường này. Cũng theo nhiều nguồn tin, Văn Quyến đang cố gắng thu xếp công việc gia đình để kịp tham dự khóa học kể trên.

Theo Nguyễn Nam (Thể Thao 247)