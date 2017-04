Galaxy S8 và S8+ vừa được Samsung ra mắt thị trường Việt Nam vào hôm nay (19/4). Tuy nhiên, chúng tôi đã có cơ hội sử dụng chiếc S8 xách tay từ thị trường Hàn Quốc trong vài ngày và dưới đây là một số cảm nhận ban đầu.

Galaxy S8 và S8+ vừa được Samsung ra mắt thị trường Việt Nam vào hôm nay (19/4). Tuy nhiên, chúng tôi đã có cơ hội sử dụng chiếc S8 xách tay từ thị trường Hàn Quốc trong vài ngày và dưới đây là một số cảm nhận ban đầu.

Chiếc S8 chúng tôi sử dụng là bản màu tím, được nhiều người nói vui là màu tím mắm tôm. Đợt bán chính hãng đầu tiên ở Việt Nam hiện chưa có màu tím, chỉ có các màu đen, xanh và vàng. Nhưng bản S8 xách tay từ Hàn Quốc giống với bản S8 chính hãng là cùng dùng vi xử lý Exynos 8895, không phải là chip Snapdragon 835 như cho thị trường Bắc Mỹ.

THÍCH: Galaxy S8 có thể nói là smartphone đẹp nhất hiện nay

Khi cầm trên tay S8, cảm nhận đầu tiên là sự bất ngờ. Máy có thiết kế rất đẹp, khác biệt hẳn với thiết kế đã trở nên nhàm chán trên các smartphone vài năm gần đây. Đặt cạnh chiếc iPhone 7 và 7 Plus mới thấy Samsung đã có tiến bộ thế nào về thiết kế smartphone. Nếu tương lai của smartphone là thiết kế viền mảnh thì đây là sản phẩm có dấu ấn rất lớn.

Điểm cốt lõi trong thiết kế của Galaxy S8 đến từ màn hình mới được Samsung gọi là "màn hình vô cực" (tiếng Anh là Infinity Display). Khái niệm "màn hình vô cực" đã từng được hãng Dell dùng trên các mẫu laptop viền siêu mỏng dòng XPS. Ý tưởng gọi S8 là "màn hình vô cực" của Samsung có lẽ cũng tương tự, ám chỉ sản phẩm có màn hình tràn ra tận mép không thấy viền màn hình đâu nữa.

Thực tế, màn hình của S8 chưa đến mức "vô cực" nhưng phải nói là các đường viền trên dưới và hai cạnh được tối ưu rất tốt. Hầu như toàn bộ mặt trước trở thành màn hình, với tỷ lệ màn hình/tổng diện tích mặt trước lên tới 84%. Và ở góc nhìn thẳng, S8 gây được cảm nhận gần như không còn viền dọc nữa nhờ hai bên mép màn hình cong che đi cạnh máy. Nhưng nếu nhìn kỹ vào cạnh máy thì viền đen hai dọc màn hình vẫn khá dày, khoảng trên 1mm và dày hơn viền đen của chiếc Xiaomi Mi Mix.

Bên cạnh viền mỏng, S8 cho cảm giác cầm rất tốt: chắc chắn, trọng lượng được phân bố đều và mép máy phía mặt lưng bo vát ôm tay. Đường cong ở phía trước và sau được thiết kế đối xứng tinh tế hơn thế hệ cũ. Những ai lo rằng tỷ lệ màn hình 18,5:9 sẽ khiến S8 dài và trở nên kỳ quặc thì không cần phải lo nữa. Thực tế, chiếc S8 cầm trên tay nhỏ gọn, cân đối và không hề quá dài, chỉ có bản S8+ là dài hẳn lên so với các smartphone thông thường.

KHÔNG THÍCH: vân tay ở vị trí khó bấm

Liên quan đến thiết kế, điểm chúng tôi thấy không hài lòng nhất ở S8 là vị trí đặt cảm biến vân tay bị lệch hẳn sang một bên ở mặt sau. Có thông tin cho rằng Samsung chưa thể áp dụng công nghệ cảm biến vân tay trên màn hình nên phải dùng đến giải pháp tình thế là chuyển ra phía sau và đặt ở vị trí không thuận lợi cho việc sử dụng. Vị trí lệch sang bên trái của cảm biến vân tay gây ra một số hạn chế: phải với ngón tay khi bấm và đặc biệt là hay bấm nhầm vào cụm camera dẫn đến ống kính dễ bị mờ, ảnh hưởng đến chất lượng ảnh chụp hoặc phải lau ống kính thường xuyên (khi mở ứng dụng camera, S8 cũng luôn nhắc người dùng lau camera).

Điều này là rất đáng tiếc bởi cảm biến vân tay của S8 là cảm biến một chạm và hoạt động rất nhạy. Hơn nữa, Samsung cũng đưa vào cảm biến này một vài tính năng điều khiển bằng cử chỉ như quét tay lên xuống để mở hoặc đóng thanh thông báo.

Cũng liên quan đến thiết kế, có điểm chưa ưng nhỏ trên S8 là cạnh dưới được thiết kế hơi lộn xộn. Các chi tiết trên cạnh đáy như các lỗ loa, cổng USB Type C và giắc âm thanh được sắp xếp không thẳng hàng và thiếu sự cân đối cần có trên một sản phẩm cao cấp.

THÍCH: mở khóa bằng khuôn mặt cực nhanh

Mở khóa bằng khuôn mặt đã xuất hiện trên Android và laptop từ nhiều năm trước. Tính năng này đã được Samsung đưa trở lại Galaxy S8. Điều thú vị là tính năng này hoạt động nhanh như chớp, chỉ cần giơ điện thoại trước mặt là màn hình đã mở rồi. Vì cảm biến vân tay được đưa ra mặt lưng và đặt ở ví trí bất tiện nên mở máy bằng khuôn mặt nhanh và tiện hơn rất nhiều. Tuy nhiên, cách này có nhược điểm là không an toàn vì đã có người đánh lừa được bằng ảnh chụp và cả khi người dùng ngủ hay nhắm mắt thì S8 vẫn mở khóa nếu đưa máy ra trước mặt. Bản thân Samsung xác nhận cách thức bảo mật này không an toàn như vân tay hay quét mống mắt.

KHÔNG THÍCH: mống mắt an toàn nhưng dùng chưa thật tiện

Tính năng quét mống mắt có trên Galaxy Note 7 đã được Samsung áp dụng trên Galaxy S8 và có cải thiện lớn về tốc độ nhận diện cũng như giao diện thiết lập. Về độ an toàn, cảm biến vân tay và quét mống mắt được cho là ưu việt hơn nhiều so với mở khóa bằng khuôn mặt. Tuy vậy, quét mống mắt khó sử dụng hơn, đòi hỏi người dùng phải giữ điện thoại ở khoảng cách gần mặt (khoảng 25-35cm) và phải mở to mắt để kích hoạt. Thao tác này mất nhiều thời gian hơn so với vân tay và mở khóa bằng khuôn mặt. Người dùng phải mất đến ba bước gồm mở sáng màn hình, vuốt lên để kích hoạt và cuối cùng là chờ hệ thống xử lý nhận diện mống mắt.

THÍCH: màn hình hiển thị đẹp, nhiều chế độ màu sắc

Ngay sau khi bán ra ở Hàn Quốc, nhiều người phàn nàn màn hình của S8 bị hiện tượng ám đỏ. Phía Samsung khẳng định lỗi đó có thể chỉnh sửa trong phần thiết lập, tuy vậy cũng có nhiều người dùng cho rằng họ đã điều chỉnh theo chỉ dẫn của nhà sản xuất nhưng vấn đề vẫn không cải thiện.

Sản phẩm chúng tôi sử dụng là máy xách tay từ Hàn Quốc song không bị hiện tượng ám đỏ. Ở chế độ mặc định (Tối ưu hiển thị), máy thể hiện gam màu đỏ và xanh hơi đậm lên khá rõ rệt khi so sánh với màn hình của iPhone 7 Plus. Tuy vậy, đây là đặc trưng thông thường của tấm nền AMOLED: màu sắc đậm, rực lên trông nịnh mắt hơn mức thông thường, màu đen hiển thị rất đen và độ tương phản cao. Nếu muốn hiển thị màu sắc cân bằng thì máy có chế độ Cơ bản tái tạo màu rất chuẩn xác, gần tương đương với màn hình iPhone 7 Plus khi đặt cạnh nhau để so sánh. Ngoài ra, màn hình của S8 cũng có thể nhìn tốt ngoài trời và góc nhìn rất rộng.

KHÔNG THÍCH: tỷ lệ 18.5:9 vẫn có một số hạn chế

Trước tiên, phải thừa nhận là tỷ lệ mới 18.5:9 của S8 khiến cho thiết bị có chiều ngang rất nhỏ gọn, chỉ nhỉnh hơn chút so với chiếc iPhone 7 và nhỏ gọn hơn hầu hết smartphone cao cấp khác hiện nay. Đây có lẽ là lý ưu điểm lớn nhất của tỷ lệ dài 18,5:9 và cũng là lý do Samsung áp dụng chuẩn tỷ lệ này trên sản phẩm để đảm bảo S8 có màn hình lớn (5.8 inch) nhưng vẫn dễ cầm nắm.

Video tỷ lệ 16:9 thông thường sẽ có viền đen ở hai mép

Khi tối ưu cho hết viền đen thì nội dung ở mép như logo VnReview đã bị zoom mất

Dù thế, hầu hết các ứng dụng, nội dung phổ biến hiện nay đặc biệt là video hay game lại chưa tương thích với tỉ lệ mới này. Phần lớn thời gian sử dụng, bạn sẽ phải chấp nhận 2 vạch đen thừa ra 2 bên màn hình giống như việc xem nội dung 4:3 trên màn hình 16:9. Mặc dù Samsung cũng đã trang bị những tính năng giúp tự động phóng lớn hình ảnh để vừa khít với tỉ lệ 18.5:9 trên S8 nhưng đây mới chỉ là giải pháp tình thế. Khi phóng lớn một phần nội dung ở các cạnh sẽ bị cắt mất, một số tựa game bị méo hình hay các nút bấm trên màn hình không hiển thị đầy đủ.

THÍCH: phần mềm cập nhật và giao diện mới rất đơn giản

Phần mềm trên S8 được cập nhật bản Android 7 mới hoạt động rất mượt mà. Giao diện màn hình chính được thiết kế lại tối giản, chỉ còn một vài phím tắt ứng dụng được giữ lại trên màn hình cùng với widget thời tiết trông rất thoáng đặt chính giữa. Khay ứng dụng được ẩn khỏi màn hình, mở ra và đóng lại bằng cách quét lên hoặc xuống trên màn hình chính, tích hợp luôn thanh tìm kiếm ứng dụng và tập tin tiện lợi.

KHÔNG THÍCH: vẫn tham cài sẵn nhiều ứng dụng trùng lắp

Một vấn đề Samsung bị chỉ trích lâu nay vẫn tồn tại trên S8 là có quá nhiều ứng dụng cài sẵn, trong đó có những ứng dụng không thật cần thiết hoặc trùng lắp với ứng dụng cùng chức năng của Google. Chẳng hạn, Samsung vẫn cài sẵn trình duyệt web, ứng dụng email, xem ảnh. Trong số các ứng dụng trùng lắp, có nhiều thứ của Google tốt hơn nhưng Samsung lại không cho người dùng xóa hoàn toàn những ứng dụng không dùng đến cho nhẹ máy mà chỉ cho vô hiệu chúng.

THÍCH: hiệu năng mượt mà, pin khá "trâu", chạy không nóng

Được trang bị những phần cứng cao cấp nhất hiện nay như SoC Exynos 8895 do chính Samsung phát triển với 8 nhân (4 nhân tùy biến xung nhịp 2.3 GHz và 4 nhân Cortex A53 xung nhịp 1.7 GHz), nhân đồ họa Mali-G71 MP20, sản xuất trên tiến trình 10nm FinFET, đi kèm 4GB RAM, 64GB bộ nhớ trong, Galaxy S8 mang lại hiệu năng rất mượt mà, nhanh nhẹn trong mọi thao tác.

Sau sự cố Note 7, nhiều người quan tâm S8 có bị nóng và có nguy cơ cháy nổ hay không? Trong thời gian sử dụng vài ngày, chúng tôi thấy máy không có hiện tượng quá nhiệt khi sử dụng thông thường cũng như sau khi chơi các game nặng nhiều giờ đồng hồ liên tục.

Chúng tôi mới test thử pin với hoạt động xem phim. Kết quả khá ổn: máy xem phim liên tục được 14 giờ 17 phút từ lúc pin đầy đến khi còn 10%, nhỉnh hơn chút so với thế hệ Galaxy S7 cũ (12,25 giờ).

KHÔNG THÍCH: Bixby vẫn chưa có nhiều công dụng

Trong lễ ra mắt S8/ S8+, Samsung tự tin tuyên bố trợ lý ảo mới của họ mang tên Bixby với rất nhiều tính năng đầy hứa hẹn. Tuy nhiên, sau đó chính hãng điện tử Hàn Quốc lại thông báo Bixby chưa thể sử dụng được hết các tính năng như quảng bá. Bixby hiện không có hỗ trợ giọng nói, một tính năng được coi là quan trọng bậc nhất trên các trợ lý ảo khác hiện nay như Google Assistant hay Siri. Không có tính năng này, Bixby cũng chỉ giống như tính năng BlinkFeed của HTC hay Google Now khi cố gắng cung cấp những thông tin hữu ích cho người dùng như tin tức, thời tiết, lịch biểu, nhắc nhở. Thực chất, việc sử dụng Google Assistant trên S8 còn thú vị hơn nhiều so với Bixby.

Bixby cũng được tích hợp cả vào máy ảnh của S8 nhằm cung cấp tính năng nhận diện vật thể và đưa ra các đề xuất phù hợp như mua sắm, tìm kiếm ảnh liên quan, khám phá địa điểm nhưng những tính năng cũng hoạt động chưa ổn định và nhận diện còn hạn chế.

Trên đây là vài cảm nhận ban đầu sau vài ngày sử dụng sản phẩm. Các đánh giá chi tiết hơn sẽ gửi tới bạn đọc trong vài ngày tới, nhất là những đánh giá về camera, âm thanh, hiệu năng và thời lượng pin.

Đạt Phong