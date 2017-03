ANTĐ Đón khách trước khu vực bến xe nên bị nhân viên bến nhắc nhở, thay vì ngừng việc làm của mình lại, phụ xe khách nổi nóng vác kiếm dọa nhân viên bến xe.

Đào Đức Hòa mang kiếm tìm nhân viên bến xe tính chuyện.

Ngày 13-3, Công an TP Vinh, Nghệ An, cho biết, đơn vị này đã nhận được báo cáo của công an phường Lê Lợi về việc Đào Đức Hòa (41 tuổi) trú TP Vinh, làm phụ xe khách vác kiếm dọa chém nhân viên bến xe Vinh.

Sự việc xảy ra vào tối 11-3, ông Nguyễn Đình Hưng, Phó ban quản lý bến xe cùng anh Lương Văn Vinh bảo vệ làm nhiệm vụ ở khu vực trước cổng bến xe. Lúc này, có một số phụ xe đón khách không đúng nơi quy định nên lên tiếng nhắc nhở.

Trong số những phụ xe khách bị nhắc nhở đó có Đào Đức Hòa là phụ xe cho nhà xe tuyến Vinh – Hà Nội. Thay vì ngừng việc đón khách không đúng nơi quy định, Hòa lên tiếng chửi bới, thách thức nhân viên bến xe.

Nhiều đồng nghiệp và nhân viên bảo vệ bến xe Vinh lên tiếng can ngăn hành động của Hòa

Chưa dừng lại ở đó, Hòa chạy về nhà lấy 2 thanh kiếm mang ra bến xe tìm anh Vinh để tính chuyện. Biết tin Hòa mang kiếm tìm mình anh Vinh nhanh chân ẩn nấp. Dù được can ngăn nhưng Hòa vẫn vác kiếm đi một vòng bến xe với tuyên bố gặp là chém.

Về sau, nhân lúc Hòa không để ý một phụ xe khác đã tước hung khí của Hòa. Nhận được tin báo, Công an phường Lê Lợi và lực lượng Cảnh sát 113 đã có mặt đưa đối tượng về trụ sở công an.

Tại trụ sở công an, Hòa có biểu hiện nghiện nên được test nhanh, kết quả dương tính với chất ma túy. Anh ta đã bị đưa vào trại cai nghiện bắt buộc tại TP Vinh. Được biết, Hòa có 5 tiền án về trộm cắp tài sản và ma túy.