Khoảng hơn 4 giờ ngày 6/5, trên Quốc lộ 51 (đoạn qua địa bàn huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô đầu kéo và ô tô tải làm 2 người tử vong tại chỗ.

Cụ thể, vào thời điểm trên, xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 60C-23027 kéo theo rơ mooc biển kiểm soát 72R-0196 do tài xế Phạm Ngọc Sơn (37 tuổi, trú tại xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) điều khiển, đi từ Khu công nghiệp Phú Mỹ 1 ra đến Quốc lộ 51 thì va chạm với xe ô tô tải biển kiểm soát 51C-636.66 do anh Nguyễn Thảo Tuân (23 tuổi, trú tại tỉnh Long An) điều khiển đang lưu thông hướng từ Biên Hòa (Đồng Nai) về Bà Rịa - Vũng Tàu.

Vụ va chạm đã làm anh Tuân và người ngồi cùng trên ca bin xe tải với anh Tuân là anh Lê Văn Nghĩa (25 tuổi, trú tại tỉnh Bến Tre) tử vong tại chỗ. Đầu xe ô tô tải bị nát vụn, các bao hàng trên xe tải văng ra mặt đường.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, đưa thi thể 2 nạn nhân bị kẹt trong xe tải ra và tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

