Xe tải chở 50 con trâu va chạm với một xe khác bị lật giữa đường khiến Quốc lộ ách tắc gần 2 tiếng.

Vụ Tai nạn đã khiến 1 con trâu bị chết. (Ảnh: Nguyễn Phương)

Chiều 19/5, cơ quan điều tra công an huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe tải xảy ra tại quốc lộ 1, đoạn qua thôn Phú Thiết 2, xã Hưng Thủy.

Trước đó, khoảng 6h sáng cùng ngày, xe tải mang BKS Quảng Bình do Lê Đăng Nam (37 tuổi, trú xã Sen Thủy, Lệ Thủy) điều khiển chạy hướng Nam Bắc. Đến đoạn đường trên thì bất ngờ đâm vào đuôi xe tải chở trâu mang BKS Nghệ An do Nguyễn Khánh Toàn (40 tuổi, trú TP Vinh, Nghệ An) điều khiển.

Xe tải chở trâu bị gãy trục trước rơi cả 4 bánh, móp méo phần đầu xe. (Ảnh: Nguyễn Phương)

Cú tông mạnh khiến xe tải chở trâu mất lái, đâm gãy 7 đoạn dải phân cách cứng của quốc lộ 1, lật nghiêng, hư hỏng nặng. Trên xe lúc đó chở theo 50 con trâu, bị tuột dây nên chạy tán loạn khiến đoạn đường trên ách tắc gần 2 giờ đồng hồ.

Theo lực lượng chức năng, các tài xế khai báo lúc đó đi với tốc độ là 80 km/h.

Uớc tính, vụ tai nạn gây thiệt hại khoảng hơn 100 triệu đồng. Được biết, vụ tai nạn đã khiến một con trâu bị chết.

An An