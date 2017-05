Tối ngày 7/5, Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) đã bắt khẩn cấp đối tượng Đinh Công Nguyên (SN 1991, trú phường An Khê, quận Cẩm Lệ).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h cùng ngày, Nguyên điều khiển xe máy mang BKS 43X1- 3290, lưu thông trên đường Trường Chinh (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) thì xảy ra va chạm với xe máy do Huỳnh Đình Th. (SN 1980, trú phường Hòa An, Cẩm Lệ) điều khiển.

Đối tượng Nguyễn Công Nguyên

Lúc này, Nguyên bất ngờ dùng dao bấm (dài khoảng 30cm) thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát vào ngực anh Th.

Thấy Th. bị đâm, Huỳnh Đình T. (SN 1975, anh ruột Th.) chạy vào can ngăn thì tiếp tục bị Nguyên dùng dao đâm nhiều nhát.

Trước tính côn đồ của Nguyên, nhiều người dân chứng kiến cảm thấy khiếp sợ nên không giám vào can ngăn. Đúng lúc này, anh Ngô Tấn Lực (đang công tác tại Công an TP Đà Nẵng) đi ngang qua đã dũng cảm khống chế Nguyên và bàn giao cho Công an quận Cẩm Lệ.

Hai nạn nhân bị đâm được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu nên đã qua cơn nguy kịch.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Trần Trung