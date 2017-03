Va chạm với xe của Núi và Thương, dẫn đến xô xát, Mạnh rút dao đâm về phía Núi nhưng bị Thương giật được, đâm lại khiến Mạnh tử vong

Khoảng 1h sáng nay (15/3), một vụ án mạng xảy ra tại địa bàn Tiểu khu Bình Minh, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Ngay sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, điều tra, truy tìm hung thủ gây án.

Đối tượng Núi và Thương tại cơ quan công an

Tiến hành điều tra tại hiện trường, bước đầu lực lượng chức năng xác định nạn nhân là anh Lê Tiến Mạnh (SN 1971, trú tại tiểu khu Bình Minh, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) tử vong do vết đâm thấu tim.

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng là Lò Văn Thương (SN 1978, trú tại bản Bó Phương, xã Yên Sơn, huyện Yên Châu) và Lường Văn Núi (SN 1984, trú tại bản Cứp, xã Chiềng Mai, huyện Mai Sơn) khi đang lẩn trốn tại địa phận bản Bó Phương, xã Yên Sơn, huyện Yên Châu.

Tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận: Lường Văn Núi điều khiển xe môtô BKS 26B1 – 879.35 chở phía sau là Lò Văn Thương đến địa phận tiểu khu Bình Minh, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn có va quệt với xe môtô BKS 26K5 – 3302 do anh Lê Tiến Mạnh điều khiển. Sau đó hai bên xảy ra xô sát, Mạnh rút dao mang theo đâm về phía Núi, nhưng bị Thương giật được và đâm thẳng vào Mạnh khiến anh này gục ngã. Hoảng sợ, cả hai dắt xe bỏ chạy.

Quá trình bỏ chạy do va quệt, xe của hai đối tượng bị hỏng nặng, do đó bọn chúng đã ném xe vào vệ đường cách nơi xảy ra vụ án khoảng 70m, rồi tiếp tục bỏ trốn. Đến 3h30’sáng nay, các đối tượng bị lực lượng công an bắt giữ khi đang bỏ chạy đến khu vực bản Bó Phương, xã Yên Sơn, huyện Yên Châu.

Chỉ sau gần 3 giờ gây án, lần theo dấu vết tội phạm và bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an Sơn La đã nhanh chóng bắt giữ hai đối tượng. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành khai thác, điều tra làm rõ./.

Tuyết Lan/VOV-Tây Bắc